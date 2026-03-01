Schwabmünchen rettet Punkt in der Nachspielzeit

Recht holprig ist der TSV Schwabmünchen in die Frühjahrsrunde der Fußball-Landesliga gestartet. Gegen den Tabellendritten Pfaffenhofen reichte es, trotz einer halben Stunde in Überzahl, am Ende nur zu einem 1:1. Kein Wunder, dass TSV-Trainer Emanuel Baum nach der Partie wenig zufrieden war. „Uns hat die Gier gefehlt, die unser Spiel in der Hinrunde ausgemacht hat“, bilanzierte er. In der Tat war es nicht die beste Leistung, die die Schwabmünchner auf den Rasen gebracht haben.
Aber genau eine solche wäre im Spitzenspiel gegen die mutig und selbstbewusst auftretenden Pffaffenhofener nötig gewesen. Die Gäste zeigten, dass sie den Erfolg wollten, um ihre Chance auf den zweiten Rang am Leben zu erhalten. Am Ende stand ein 1:1, welches durchaus gerecht war, aber beiden Teams nicht besonders weiterhilft.
Das Spiel begann mit einer ausgedehnten Abtastphase, beiden Mannschaften war der gegenseitige Respekt anzumerken. So dauerte es lange, ehe die ersten gefährlichen Torannäherungen zustande kamen. Da hatten die Hausherren erst einmal mehr, blieben am Ende aber zu ungenau und inkonsistent. Mit der Zeit kamen auch die Gäste besser ins Spiel und nach 22 Minuten zwangen die Pfaffenhofener Schwabmünchens Torhüter Fabio Zeche zu einer ersten Glanztat.
Nach und nach wurde der Spitzenreiter wieder stärker, doch verpassten die Schwabmünchner dabei das Wichtigste: Ein Tor zu machen. Zu ungenau waren die Pässe, und es wirkte, als wären die Hausherren nicht wach genug, um an die zweiten Bälle zu gelangen. So entwickelte sich ein durchaus nettes Spiel, welches aber in Tornähe noch einige Wünsche offen ließ.
Fünf Minuten vor der Pause jubelten die Gäste. Michael Senger zog von der Strafraumkante ab und der Ball drehte sich unhaltbar ins lange Eck. Dort lag schon, seit fast einer halben Minute, Schwabmünchens Maximilian Aschner benommen am Boden, was zu vehementen Protesten der Schwarz-Weißen führte, da das Spiel nicht unterbrochen wurde. Trainer Baum sah in der Szene jedoch ein anderes Problem: „Wir dürfen den Gegner da nicht so zum Schuss kommen lassen“, sagt er. Mit dem Rückstand ging es in die Pause.
Nach dem Seitenwechsel taten sich die Schwabmünchner lange schwer, gefährlich nach vorn zu kommen. Pfaffenhofen nach der Führung mit breiter Brust auf und bestimmte das Geschehen. Erst nach einer knappen Stunde wurden die Schwarz-Weißen gefährlicher, verpassten aber die ersten Torgelegenheiten. Nach einer Stunde dezimierte sich Pfaffenhofen mit einer Gelb-Roten Karte selbst.
Mit einem Mann mehr wollten die Schwabmünchner mit aller Macht die Niederlage abwenden. Doch weiterhin agierten sie zu ungenau und auch immer wieder zu hektisch. Lange Zeit fanden die Hausherren gegen die diszipliniert verteidigenden Gäste kein probates Mittel. Zwar häuften sich die potenziellen Möglichkeiten, doch es fehlte weiter an der Genauigkeit, wie auch an der letzten Entschlossenheit. In der Nachspielzeit konnten die Schwarz-Weißen zum ersten Mal die Pfaffenhofener richtig unter Druck setzen – und belohnten sich doch noch für ihre Moral. Einem Freistoß folgte Gestochere im Pfaffenhofener Strafraum und Muhammed Emirzeoglu konnte aus sieben Metern zum viel umjubelten Ausgleich einnetzen.
Schwabmünchens Trainer sprach nach der Partie nicht von einem gewonnenen Punkt, sondern von verlorenen Punkten. „Wir waren heute nicht wach genug.“ Vor allem in der ersten Hälfte bemängelte der Trainer die Chancenverwertung. Trotzdem konnte er am Ende dem Ergebnis etwas Positives abgewinnen: „Wir haben nicht verloren, das war somit der Auftakt zu einer neuen Serie.“