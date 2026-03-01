Schwabmünchen rettet Punkt in der Nachspielzeit Im spitzenspiel der Landesliga Südwest hat der Spitzenreiter mit Pfaffenhofen mehr Probleme als ihm lieb ist. von Christian Kruppe · Heute, 18:12 Uhr · 0 Leser

– Foto: Christian Kruppe

Verlinkte Inhalte Landesliga Südwest

Recht holprig ist der TSV Schwabmünchen in die Frühjahrsrunde der Fußball-Landesliga gestartet. Gegen den Tabellendritten Pfaffenhofen reichte es, trotz einer halben Stunde in Überzahl, am Ende nur zu einem 1:1. Kein Wunder, dass TSV-Trainer Emanuel Baum nach der Partie wenig zufrieden war. „Uns hat die Gier gefehlt, die unser Spiel in der Hinrunde ausgemacht hat“, bilanzierte er. In der Tat war es nicht die beste Leistung, die die Schwabmünchner auf den Rasen gebracht haben. Aber genau eine solche wäre im Spitzenspiel gegen die mutig und selbstbewusst auftretenden Pffaffenhofener nötig gewesen. Die Gäste zeigten, dass sie den Erfolg wollten, um ihre Chance auf den zweiten Rang am Leben zu erhalten. Am Ende stand ein 1:1, welches durchaus gerecht war, aber beiden Teams nicht besonders weiterhilft.

Verhaltener Start in das Landesliga-Topspiel Das Spiel begann mit einer ausgedehnten Abtastphase, beiden Mannschaften war der gegenseitige Respekt anzumerken. So dauerte es lange, ehe die ersten gefährlichen Torannäherungen zustande kamen. Da hatten die Hausherren erst einmal mehr, blieben am Ende aber zu ungenau und inkonsistent. Mit der Zeit kamen auch die Gäste besser ins Spiel und nach 22 Minuten zwangen die Pfaffenhofener Schwabmünchens Torhüter Fabio Zeche zu einer ersten Glanztat. Nach und nach wurde der Spitzenreiter wieder stärker, doch verpassten die Schwabmünchner dabei das Wichtigste: Ein Tor zu machen. Zu ungenau waren die Pässe, und es wirkte, als wären die Hausherren nicht wach genug, um an die zweiten Bälle zu gelangen. So entwickelte sich ein durchaus nettes Spiel, welches aber in Tornähe noch einige Wünsche offen ließ.