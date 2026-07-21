Schwabmünchen: Punktspielauftakt in Kottern

Gleich am ersten Spieltag trifft Schwabmünchens Achim Speiser auf seinen Ex-Verein Kottern – Foto: Christian Kruppe

Die Zeit der Vorbereitung ist zu Ende. Am Dienstagabend (18.30 Uhr, Abt-Arena Durach, Schiedsrichter Jonas Jäcker, SV Polling) beginnt für den TSV Schwabmünchen die Bayernligasaison. Der Aufsteiger ist beim TSV Kottern zu Gast. Die Allgäuer sind seit mehr als zehn Jahren Bestandteil der Bayernliga.

In der vergangenen Spielzeit war die Bayernligazeit für den TSV Kottern beinahe vorbei, erst in der Relegation sicherten sich die Allgäuer den Klassenerhalt. Damit dies in dieser Spielzeit verhindert wird, kamen sechs Neue ins Team von Trainer Andreas Maier.

Ligaauftakt: Nach starkem Pokalauftritt will Schwabmünchen punkten

Für Aufsteiger Schwabmünchen ist das vorrangige Ziel in dieser Saison klar: In der Liga zu bleiben. Da sind Punkte gegen Teams, die vermeintlich dasselbe Ziel haben, wichtig. Da vor allem der Auftritt der Schwabmünchner im Pokal Hoffnung gemacht hat, ist die Vorgabe von Trainer Emanuel Baum klar: „Wir wollen aus Kottern was mit nach Hause nehmen.“

„Am Freitag habe ich viel Gutes gesehen. Wenn wir da weitermachen, ist was drin“, zeigt sich Baum überzeugt. Trotzdem ist ihm auch klar: „Leicht wird es nicht.“ Vor allem, da neben Kapitän Tim Uhde auch Matthias Moser und Manuel Schmid nicht zur Verfügung stehen. Hinter weiteren Akteuren steht noch ein Fragezeichen. Daher übt TSV-Trainer Baum auch leise Kritik an der Terminplanung des Verbands. „Dass das Spiel vom Wochenende auf einen Wochentag weichen musste, ist nicht durchdacht. Das ist Amateurfußball, die Jungs müssen arbeiten, dadurch zusätzlich freinehmen. Für uns ist der Termin saublöd.“