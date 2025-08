Beim letzen Aufeinandertreffer war Illertissens Torhüter Valentin Rommel kaum zu überwinden. – Foto: Nadine Kruppe

Schwabmünchen plant den vierten Streich Der Spitzenreiter will auch bei Illertissens Reserve erfolgreich sein Verlinkte Inhalte Landesliga Südwest Schwabmünch. Illertissen II

Nach drei Siegen in Folge will Schwabmünchen seine Serie weiter ausbauen. Dabei gilt es den Gegner nicht zu unterschätzen.

Nach drei Siegen aus drei Spielen will der TSV Schwabmünchen am Sonntag auch Erfolg Nummer vier eintüten. Dabei sind, mit Blick auf den Gegner, die Vorzeichen zur Partie am vergangenen Mittwoch fast identisch. Denn die Regionalliga-Reserve des FV Illertissen lässt sich durchaus ähnlich bewerten wie die des FC Memmingen: eine junge Mannschaft mit guter technischer und taktischer Ausbildung.

Einen Unterschied gibt es jedoch: Die Fluktuation im Kader ist nicht ganz so massiv wie in Memmingen, gerade was die Zahl der Abgänge betrifft. Damit dürften die Westschwaben in Sachen Eingespieltheit dem letzten Schwabmünchner Gegner überlegen sein. Trotzdem gehen die Schwabmünchner in Illertissen (Sonntag, 14 Uhr, Schiedsrichter Roland Rexha, MSV Bajuwaren) als Favorit ins Rennen. Gute Form soll bestätigt werden

Die Erfolgsformel für die Schwabmünchner ist relativ einfach: Es gilt, die aktuelle Form zu halten. In den ersten drei Saisonspielen zeigten sich die Schwarz-Weißen schon erstaunlich reif in der Spielanlage, was vor allem auch Trainer Emanuel Baum freut. „Gerade die erste Halbzeit gegen Memmingen war stark“, lobt der Trainer.

Für Baum ist der aktuelle Zustand des Kaders fast schon eine Herausforderung. „Wir sind auf vielen Positionen so gut besetzt, dass es schwer fällt, einen Spieler auf die Bank zu setzen“, erklärt der Trainer. Die Herausforderung für Baum ist es dabei, trotzdem einen fixen Kern zu entwickeln, der das Grundgerüst des Teams bildet. Illertissen kam gut aus den Startlöchern