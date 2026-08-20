Schwabmünchen peilt den ersten Dreier der Saison an

– Foto: Christian Kruppe

So langsam fasst der TSV Schwabmünchen in der Bayernliga Fuß. Zwar ist der Aufsteiger nach zuletzt zwei Unentschieden in Folge weiter am Tabellenende, doch die Zuversicht wächst. Am Samstag ist mit dem SV Schalding-Heining (14 Uhr, Siegmund-Arena, Schiedsrichter Jonas Krzyzanowski, VfR Neuburg) ein Team zu Gast in Schwabmünchen, welches sich selbst im Abstiegskampf sieht.

Mit einem Erfolg hätten die Schwarz-Weißen sogar die Chance, das Tabellenende zu verlassen. Doch um dies zu erreichen müssen die Schwabmünchner zwei Dinge in den Griff bekommen: Die Anfälligkeit zu Gegentoren und die eigene Torquote. Mit Ausnahme der Partie in Kottern und dem 0:0 in Geretsried fing sich der Aufsteiger immer in den ersten 20 Minuten mindestens ein Gegentor ein. Vor des Gegners Tor ist es noch dürftiger. Von den fünf Toren der Schwarz-Weißen resultieren vier aus Elfmetern.

Trainer Emanuel Baum will den ersten Sieg am Strand feiern

„Wir wollen unbedingt drei Punkte“, so Trainer Emanuel Baum. Dabei ist er selbst am Samstag nicht dabei. „Ich bin mit der Familie im Urlaub, das war so abgesprochen“, erklärt er. „Ich hoffe, ich kann am Strand den Sieg feiern“, schiebt er nach. Die Arbeit an der Seitenlinie wird Sebastian Deutscher übernehmen, wie auch das Abschlusstraining. „Ich habe volles Vertrauen in ihn“, so Baum über seinen Co-Trainer.

Um zu siegen, weiß Baum auf was es – wieder – ankommt: „Die Anfangsphase muss wieder passen. So wie wir es in Geretsried gezeigt haben.“ Der Trainer will nicht immer einem frühen Rückstand hinterherlaufen. Fast noch wichtiger ist der Torerfolg. „Die Jungs wissen eigentlich, wie das geht“, so Baum. Er hat auch registriert, dass mittlerweile Chancen da sind. „Aber es fehlt auch das Glück. Die Gegner bekommen immer wieder noch ein Körperteil hin“ stellt er fest. Fakt ist aber auch, dass sein Team mitunter noch ein wenig zu kompliziert zu Werke geht.