Schwabmünchen nicht zu stoppen Der Spitzenreiter schlägt Ehekirchen mit 5:1. Der Titel ist dem TSV scheinbar nicht mehr zu nehmen. von Christian Kruppe · Heute, 19:41 Uhr · 0 Leser

– Foto: Christian Kruppe

Drei Tore in 14 Minuten waren der Grundstein für den 5:1-Erfolg des TSV Schwabmünchen gegen den FC Ehekirchen und für gute Laune nach der Partie. „Jetzt fehlen nur noch fünf Punkte, wenn überhaupt freute sich Abteilungsleiter Germar Thiele. Und so könnten die Schwarz-Weißen im Optimalfall in zwei Wochen zu Hause den Titel klar machen. Die Gäste aus Ehekirchen hatten gegen bis in die Haarspitzen motivierte Schwabmünchner nichts zu holen. Gerade in der Anfangsphase wirkte der im Abstiegskampf befindliche FCE fast schon überfordert. Schon nach 26 Minuten sah sich Gästetrainer Käser zum ersten Wechsel gezwungen, das stand es jedoch schon 4:0. Und das völlig verdient, weil die Hausherren zielstrebig, konsequent und im Abschluss eiskalt agierten.

Schon der erste Angriff sitzt Schwabmünchen konnte schnell in Führung gehen, weil schon der erste Angriff erfolgreich ausgespielt wurde. Wie so oft war es Maik Uhde, der mit einem perfekten Zuspiel Maximilian Krist in die Tiefe schickte. Der zurzeit formstarke Krist legte den Ball vom links in den Strafraum auf Richard Gumpinger, der seine Torjäger-Gene zeigte und den Ball über die Linie drückte. Nur wenige Minuten später schickte Maik Uhde Maxi Krist erneut auf die Reise und dieser vollstreckte diesmal selbst. Schwabmünchen lies nicht nach und erhöhte durch Maik Uhde auf 3:0. Dem Treffer war eine sehenswerte Vorbereitung von Maximilian Aschner und Richard Gumpinger vorausgegangen. In diesem Tempo ging es fast weiter, denn nur vier Minuten nach dem dritten Treffer visierte Matteo Di Maggio den Pfosten an. Schwabmünchen kam immer wieder auf die selbe Art und Weise vors Tor: Ein schneller, tiefer Pass auf Außen und dann von der Grundlinie in den Strafraum. So fiel auch das 4:0, wobei sich da als Torschütze Ehekirchens Jakob Schaller eintragen lassen kann. Sein Versuch zu klären wurde zu einem durchaus feinem Flugkopfball ins eigene Tor. Die restlichen Minuten bis zur Pause waren eine Schwabmünchner Machtdemonstration, Ehekirchen sah kaum einen Ball aus der Nähe.