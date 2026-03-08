Schwabmünchen mit nur einem Punkt in Manching Der Spitzenreiter verteilt offensiv und defensiv zu viele Geschenke von Christian Kruppe · Heute, 16:23 Uhr · 0 Leser

– Foto: Nadine Kruppe

Die Enttäuschung stand den Schwabmünchner Landesligafußballern nach dem Abpfiff ins Gesicht geschrieben. Beim Tabellenzehnten Manching mussten sich die Schwarz-Weißen, nach einem phasenweise wilden Spiel, mit einem 3:3 und somit nur einem Punkt zufrieden geben. Und dass es nicht zu mehr reichte, lag nicht am Gegner, sondern einzig und allein an den Schwabmünchnern selbst. „Das war für uns enttäuschend“, so TSV-Kapitän Tim Uhde. Auch der Umstand, dass die Schwabmünchner aus einem 3:1-Rückstand noch ein 3:3 gemacht haben, war für Uhde kein Trost: „Das waren heute zwei verlorene Punkte.“ Auch Abteilungsleiter Germar Thiele war nach der Partie unzufrieden. „Da war vieles einfach zu leichtsinnig“, beklagte er.

Frühe Führung bringt keine Sicherheit Eines der Schwabmünchner Probleme in Manching war schon in der Anfangsphase zu erkennen: Trotz mehr Spielanteile ging vor dem Tor nichts. Das änderte auch die Führung in nach einer Viertelstunde nicht. Nach starkem Einsatz von Richard Gumpinger musste Maximilian Aschner nur noch einschieben. Auch danach ließen die Schwarz-Weißen beste Chancen liegen. TSV-Trainer Emanuel Baum war an der Seitenlinie trotz der Führung im höchsten Grad unzufrieden. Kein Wunder, denn viele vielversprechende Möglichkeiten nahm sich sein Team selbst, weil es immer wieder die falschen Entscheidungen traf. „Da war einiges dann viel zu kompliziert und nicht gut genug“, so der Trainer. Wie es effektiv und einfach geht, zeigten dann die Gastgeber kurz vor der Pause. Einem Ballgewinn nach einer Schwabmünchner Ecke folgte ein schneller Diagonalball und die komplette Schwabmünchner Restverteidigung war ausgehebelt – auch weil der Rückwärtsgang ein wenig behäbig war, wie Baum nach der Partie kritisierte. Dem 1:1 folgte nur wenige Sekunden später die Manchinger Führung. Lucas Kusterer vertändelte als letzter Mann den Ball und Manchings Torjäger bedankte sich mit dem 2:1.