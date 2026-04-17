Schwabmünchen erfüllt Pflicht Der Spitzenreiter siegt in Hollenbach ungefährdet von Christian Kruppe · Gestern, 23:06 Uhr · 0 Leser

– Foto: Christian Kruppe

Der Tag war wie gemacht für ein Freitagabendspiel. Bei frühlingshaftem Wetter trat Spitzenreiter Schwabmünchen beim Vorletzten Hollenbach an. In malerischer Kulisse der am Ortsrand gelegenen Sportanlage war das Ziel der Schwabmünchner klar: Den nächsten Schritt in Richtung Titel zu machen. Doch leicht war die Aufgabe nicht, denn trotz aller Fußballromantik auf dem Hollenbacher Sportgelände passte sich das Spielfeld im Hinblick auf den Zustand der ländlichen Umgebung an. Am Ende reichte es für einen souveränen 3:0-Erfolg des Spitzenreiters. Doch lange taten sich die Schwabmünchner nicht nur wegen des Untergrunds schwer. Der TSV Hollenbach – mitten im Abstiegskampf – hielt lange dagegen und lauerte zeitgleich auf Konterchancen. Am Ende waren die Gastgeber jedoch zu harmlos und Schwabmünchen zu clever.

Fast immer im Ballbesitz In der ersten Hälfte siegten die Schwabmünchner nur nach Punkten. Fast durchgehend im Ballbesitz versuchten sie immer wieder, ihr schnelles Kombinationsspiel über die Flügel aufzuziehen. Doch der Platz und giftig auftretende Hollenbacher schafften es immer wieder, den finalen Abschluss des Spitzenreiters zu unterbinden. Die Gastgeber beschränkten sich darauf, tief zu stehen und dann mit langen Bällen ihre Offensivkräfte in Szene zu setzen. In der Anfangsphase wäre dies fast aufgegangen. Nach eben solch einem Ball tauchte Martin Uhlemair frei vor Schwabmünchens Torhüter Fabio Zeche auf, doch dieser rettete souverän. Auf der anderen Seite hatten Richard Gumpinger und vor allem Matteo Di Maggio die besten Tormöglichkeiten, doch zählbares sprang am Ende auch hier nicht heraus. So war der Spitzenreiter zwar in allen Belangen die überlegene Mannschaft, schaffte es aber vorerst nicht, dies auch in Tore umzumünzen.