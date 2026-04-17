Schwabmünchen erfüllt Pflicht

Der Tag war wie gemacht für ein Freitagabendspiel. Bei frühlingshaftem Wetter trat Spitzenreiter Schwabmünchen beim Vorletzten Hollenbach an. In malerischer Kulisse der am Ortsrand gelegenen Sportanlage war das Ziel der Schwabmünchner klar: Den nächsten Schritt in Richtung Titel zu machen. Doch leicht war die Aufgabe nicht, denn trotz aller Fußballromantik auf dem Hollenbacher Sportgelände passte sich das Spielfeld im Hinblick auf den Zustand der ländlichen Umgebung an.
Am Ende reichte es für einen souveränen 3:0-Erfolg des Spitzenreiters. Doch lange taten sich die Schwabmünchner nicht nur wegen des Untergrunds schwer. Der TSV Hollenbach – mitten im Abstiegskampf – hielt lange dagegen und lauerte zeitgleich auf Konterchancen. Am Ende waren die Gastgeber jedoch zu harmlos und Schwabmünchen zu clever.
In der ersten Hälfte siegten die Schwabmünchner nur nach Punkten. Fast durchgehend im Ballbesitz versuchten sie immer wieder, ihr schnelles Kombinationsspiel über die Flügel aufzuziehen. Doch der Platz und giftig auftretende Hollenbacher schafften es immer wieder, den finalen Abschluss des Spitzenreiters zu unterbinden. Die Gastgeber beschränkten sich darauf, tief zu stehen und dann mit langen Bällen ihre Offensivkräfte in Szene zu setzen. In der Anfangsphase wäre dies fast aufgegangen. Nach eben solch einem Ball tauchte Martin Uhlemair frei vor Schwabmünchens Torhüter Fabio Zeche auf, doch dieser rettete souverän.
Auf der anderen Seite hatten Richard Gumpinger und vor allem Matteo Di Maggio die besten Tormöglichkeiten, doch zählbares sprang am Ende auch hier nicht heraus. So war der Spitzenreiter zwar in allen Belangen die überlegene Mannschaft, schaffte es aber vorerst nicht, dies auch in Tore umzumünzen.
Zur zweiten Hälfte ersetzte Robin Glöckle den zurzeit glücklosen Matteo Di Maggio. Damit wollte Trainer Emanuel Baum einen weiteren Zielspieler in der Spitze haben, um auch mit Bällen in die Tiefe zu agieren. „Das Spiel über Außen brachte nichts ein, da wir bei diesen holprigen Rasen zu wenig Ballkontrolle hatten“, so der Trainer. Eine Maßnahme, die schnell Früchte zeigte. Die Schwabmünchner Chancen wurden besser. Am Ende war es jedoch ein Standard, der zum ersten Erfolg führte. Die gefühlt 15. Ecke fand den Kopf von Kapitän Tim Uhde, der den Ball in die Maschen wuchtete (52.).
Schwabmünchen blieb am Drücker, während von den Gastgebern kaum noch Aktionen kamen. Nach etwas mehr als einer Stunde war dann alles klar. Von Maik Uhde freigespielt, taucht Robin Glöckle frei vor dem Hollenbacher Tor auf und erzielt das 2:0 aus Sicht des Spitzenreiters. Eine knappe Viertelstunde vor dem Ende durften auch die Gastgeber sich über ihre zweite große Chance freuen, doch erneut blieb Fabio Zeche Sieger im Duell gegen Hollenbachs Uhlemair. Den Schlusspunkt setzte dann Maik Uhde zwei Minuten vor dem Ende, nachdem zuvor Simon Ammann den Spielaufbau der Gastgeber erfolgreich unterbunden hatte.
Schwabmünchens Trainer Emanuel Baum war am Ende zufrieden mit der Leistung seines Teams: „Drei Tore gemacht, keines kassiert, das passt. Die Partie war, ob der Bedingungen, nicht einfach zu spielen, aber das haben die Jungs gut gelöst.“ Die Schwabmünchner fuhren ohne zu glänzen drei weitere Punkte ein, oder wie Sportdirektor Manfred Bock feststellte: „Ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss.“
Sollte Schwabmünchens Kontrahent Durach am Samstag nicht gewinnen, sind die Schwarz-Weißen sicher Meister.
TSV Hollenbach: Hartmann, Burkhard, Baier, Zweckbronner (67. Fischer), Ruisinger, Cosar, Leitenmayer, Uhlemair (82. Högg), Kolacki, Frieser (67. Siedlaczek), Hungbaur (86. Falk)
TSV Schwabmünchen: Zeche, L. Kusterer, L. Boyer, Moser, T. Uhde, Aschner (82. Högg), Di Maggio (46. Glöckle), Krist (55. Schmid), P. Boyer (75. N. Kusterer), M. Uhde, Gumpinger (62. Ammann)
Schiedsrichter: Gabler (Hemau) - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 T. Uhde (52.), 0:2 Glöckle (64.), 0:3 M. Uhde (88.)