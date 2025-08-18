– Foto: Nadine Kruppe

Schwabmünchen besiegt Manching in Unterzahl Simon Amann mit Doppelpack. Platzverweis wirft Fragen auf.

Der TSV Schwabmünchen bleibt in der Fußball Landesliga weiterhin ungeschlagen. Gegen den SV Manching spielten die Schwarz-Weißen eine halbe Stunde in Unterzahl und war dabei weiter spielbestimmend. Am Ende war jedoch nicht der erneut starke Auftritt des TSV Thema des Spiels, sondern der Platzverweis für Luca Boyer. Dieser kam auf kuriose Art zustande.

Boyer sah nach einer guten Stunde beim Spielstand von 1:0 glatt Rot. Die Szene war undurchsichtig, weil abseits des Geschehens. Boyer wurde von Schiedsrichterin Iris Spitaler vom Feld geschickt, da er am Knie leicht blutete. Hinter der Seitenlinie wollte er seinen Stutzen über den Kratzer ziehen und wieder aufs Feld. „Das hat dem Linienrichter aber nicht genügt“, so Boyer. „Der stieß mich weg und stolperte rückwärts“, ergänzt er. Dabei musste er die Arme hochreißen, um sein Gleichgewicht zu halten. Da er in einer Hand einen nassen Schwamm hatte, mit dem er den Kratzer abgewaschen hatte, spritze von diesem Wasser ins Gesicht des Linienrichters. „Das hat der wohl als Angriff ausgelegt“, so Boyer. Chancenwucher in der ersten Hälfte

Schwabmünchen startete hellwach in die Partie und hatte schon in den ersten Minuten Maximilian Aschner und Matteo di Maggio in aussichtsreicher Postion, nach zwölf Minuten hätte durchaus die Schiedsrichterpfeife ertönen können, als di Maggio im Strafraum gelegt wurde. Nach einer guten Viertelstunde ließ der Druck der Hausherren nach, wobei Manching davon nicht profitieren konnte.

So dauerte es bis zur 30. Minute, ehe Schwabmünchen wieder ein offensives Lebenszeichen setzte, als Tim Uhde den Ball an die Latte schoss. Bis zur Pause folgten weitere hochkarätige Chancen, aber kein Tor. „Die erste Hälfte war, bis auf die Torausbeute, richtig gut“, bilanzierte TSV-Trainer Emanuel Baum nach der Partie. Simon Amann mit Joker-Doppelpack