Schwabl vor Karriereende? "Möglich, dass es mein letztes Jahr wird“

Beim 0:0 in Hannover zeigt die SpVgg Unterhaching eine ordentliche Leistung.

Das 0:0 der SpVgg Unterhaching bei Hannover 96 II hatte zwar für beide Mannschaften aus sportlicher Sicht keine Bedeutung mehr. Allerdings hatte das Duell der beiden bereits vorzeitig feststehenden Drittliga-Absteiger für SpVgg-Kapitän und Sportdirektor Markus Schwabl dennoch einen Stellenwert im Hinblick für die kommenden Wochen. „Für uns als Verein ist das total wichtig“, so der in Hannover gelbgesperrt fehlende Außenverteidiger im TV-Interview gegenüber Magenta Sport. „Es wollen sich Spieler für andere Vereine oder für die kommende Saison bei uns präsentieren.“ Auch was seine eigene Zukunft ab der kommenden Saison in der Regionalliga Bayern anbelangt, ließ der 34-Jährige beim Gespräch tiefer in seine persönlichen Pläne bei der SpVgg blicken.

Markus Schwabl hängt noch eine Saison dran „Ich habe noch ein Jahr Vertrag. Es ist gut möglich, dass es mein letztes Jahr wird“, so Schwabl. In seiner Funktion als Sportdirektor verwies der Präsidentensohn an die Vereinsgremien, die über eine Fortsetzung seiner Position außerhalb des Spielfelds befinden sollen. „Da haben wir mit dem Präsidenten und Aufsichtsrat Kontrollinstanzen“, so Schwabl.