Schwabl im Interview: "Muss intern aufgearbeitet werden"

Der Finger geht wieder nach oben: „Die Mannschaft hat eine sehr positive Entwicklung genommen“, sagt Präsident Manni Schwabl. – Foto: IMAGO/pmk

Der Haching-Tag ist ein wichtiger Termin im Vorbereitungsprogramm des TuS Holzkirchen – ebenso wie für Manni Schwabl, dem Präsidenten der SpVgg Unterhaching, der immer gerne Zeit für seinen Jugendverein investiert.

Morgen, 16:00 Uhr TuS Holzkirchen Holzkirchen SpVgg Unterhaching Haching 16:00 PUSH

Herr Schwabl, die SpVgg feiert mit dem TuS den Haching-Tag. Was ist für Sie der wichtigste Aspekt dabei?

Als Erstes ist es eine ganz persönliche Herzensangelegenheit. Im Mai waren es 49 Jahre, als ich als Elfjähriger von der Haid zum FC Bayern gewechselt bin. Und trotzdem haben wir uns nie aus den Augen verloren. Das Wichtigste an diesem Tag ist aber: Wir spielen für einen guten Zweck. Alles komplett umsonst: kein Antrittsgeld, keine Reisekosten. Vielleicht gibt’s am Ende noch eine Brotzeit. Das ist für mich einfach Ehrensache.

Wie groß ist der sportliche Wert dieser Partie angesichts der Tatsache, dass man sich gerade erst von Trainer Sven Bender getrennt hat?

Das hat mit dem Trainer gar nichts zu tun. Unsere Saison beginnt in zwei Wochen, und damit ist es ein Vorbereitungsspiel, das wir gewinnen wollen. Egal ob der Gegner in der Kreis-, Bezirks- oder Bayernliga spielt, das müssen die Spieler immer ernst nehmen.

Sandro Wagner, Heiko Herrlich und jetzt Bender waren große Trainernamen in Haching. Gibt es bis Sonntag eine neue Topmeldung?

Nein, sicher nicht. Das muss jetzt erst intern aufgearbeitet werden. Aber wir sind dran.

Wird ein Markus Schwabl auf dem Rasen zu sehen sein?

Mein Sohn konzentriert sich momentan voll auf den Sportlichen Leiter. Aber vielleicht schnürt er doch für eine Halbzeit die Schuhe. Mal sehen.

Saisonhöhepunkt wird wohl das Duell mit den Löwen im November sein, oder?

Ja, das wird sicher eine heiße Sache im Grünwalder. Und dann am letzten Spieltag bei uns im Sportpark. Aber jetzt wartet erstmal der TuS Holzkirchen auf uns.