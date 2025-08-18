🗣: Schwabinger "Gewinnerstraße" – VfB "fightet" sich aus der Krise

Siebter Spieltag in der Landesliga Südost. Zepeda sieht seine Mannschaft auf einem guten Weg und lobt die Mentalität. Während Hallbergmoos nach dem 5:0 gegen Garmisch-Partenkirchen feiert, ist auf der Gegenseite "maßlose Enttäuschung" angesagt. Kastl ist zufrieden mit ihrem Kantersieg gegen Wacker, Dornach ärgert sich über "zwei verlorene Punkte".
Steven Zepeda, Trainer des FC Schwabing: "Das war ein brutal anstrengendes Spiel für uns. Innerhalb einer Woche gegen Grünwald, Unterhaching II und Aubing ist ein Brett – noch dazu bei all den Ausfällen. Die Jungs haben es aber überragend gelöst. Die Führung zur Halbzeit war meiner Meinung nach verdient, auch die Art und Weise wie wir rauskommen, bringt uns auf die Gewinnerstraße. Über den Großteil des Spiels haben wir viele Aktionen gut weg verteidigt – wenn mal einer durchrutschte, dann war unser Keeper Julian zur Stelle. Jetzt heißt's erstmal: Wunden lecken und durchschnaufen! Am Dienstag greifen wir dann wieder an. In Summe war es eine klasse Teamleistung!"
Andreas Giglberger, Trainer des VfB Hallbergmoos: "Ich möchte der Mannschaft ein Riesenkompliment machen, wie sie sich aus der vermeintlich schweren Lagen als Team herausgefightet hat. Das 5:0 ist auch meiner Sicht in der Höhe verdient. Der Dosenöffner war der Elfmeter zum 1:0 in der ersten Halbzeit. Die beiden weiteren Treffer kamen dann nach Ballgewinnen mit schnellem Umschalten. Aus meiner Sicht müssen wir in der ersten Halbzeit aber ein bis zwei Tore mehr machen. In der zweiten Halbzeit wollten wir schnell das 4:0 machen, was uns auch gelungen ist. Beim 5:0 sind wir wieder nach schnellem Umschalten eiskalt vor dem Tor geblieben. In den letzten zehn Minuten nach dem 5:0 gab es aber den ein oder anderen Abschluss zu viel für den Gegner. Ich würde mir wünschen, dass wir in Zukunft ähnliche Spiele souveräner herunterspielen, sodass der Gegner in der Schlussphase nicht mehr zu Torabschlüssen kommt. Am Ende des Tages sind wir mit dem Sieg in Garmisch sehr zufrieden und wir freuen uns auf das Spiel gegen Murnau nächste Woche."
Markus Ansorge, Trainer des 1. FC Garmisch-Partenkirchen: "Kurz und schmerzlos: Es war eine verdiente 0:5-Niederlage. Wir waren dem Gegner in allen Belangen unterlegen und haben es nicht geschafft, die Energie aus dem Murnau-Spiel in die Partie zu tragen. Wir haben emotionslos und leidenschaftslos gespielt, haben zu viele Fehler gemacht und sind Hallbergmoss nur hinterhergelaufen. Ich bin maßlos enttäuscht aber es geht nächste Woche in Kastl wieder weiter und wir werden nicht das Fußballspielen aufhören. Gratulation an Hallbergmoos für diese Demütigung, die wir uns verdient haben."
Harald Mayer, Trainer des TSV Kastl: "In den ersten zehn Minuten hatten wir drei Riesenchancen und hätten schon führen müssen. Im Anschluss haben wir das 1:0 gemacht und per Elfmeter vor der Pause erhöht. Nach der Pause gab es gleich den Dreifachschlag und dann war das Spiel durch. Wir freuen uns über die drei Punkte, das Spiel darf man aber nicht überbewerten, weil bei Wacker sehr viele gute Spieler gefehlt haben. Jetzt gilt es den Dreier mitzunehmen und mit neuem Schwung in die neue Woche zu starten."
Wolfgang Schellenberg, Trainer des TSV 1860 Rosenheim: "Am Ende des Tages ist es ein Spiel, mit dem beide Mannschaften nicht total zufrieden sind. Murnau war über die gesamte Partie die dominante Mannschaft und hat mehrere größere Chancen gehabt. Es hat sich abgezeichnet, dass sie irgendwann in Führung gehen. Wir haben allerdings in der 89. Minute durch einen Konter das 1:0 erzielen können. In der sechsten Minute der Nachspielzeit nutzt der Gegner dann eine Standardsituation für das 1:1. Es ist mit Sicherheit ein verdienter Punkt für Murnau – für uns ist es natürlich bitter. Wir hätten gerne die drei Punkte mitgenommen, besonders weil wir in der Schlussminute in Führung gingen."
Martin Wagner, Trainer des TSV Murnau: "In den ersten 15 Minuten war Rosenheim brandgefährlich. Ab diesem Zeitpunkt waren wir aber das bessere Team. Wir haben uns ein Chancenplus erarbeitet, waren läuferisch wieder stärker und haben am Ende leider zu wenig daraus gemacht. Das ist schade, weil wir Woche für Woche enorm viel investieren. Wie so oft im Fußball bestraft dich dann der Gegner – in der 90. Minute mit dem ersten Torschuss in der zweiten Halbzeit – und geht 0:1 in Führung. Mit dem Mut der Verzweiflung schlagen wir dann mit der letzten Aktion des Spiels zurück und holen einen hochverdienten Punkt. Bezeichnenderweise ist unser Torschütze mit Christoph Greinwald ein Innenverteidiger. Aufgrund der Chancen ist das für uns sicherlich zu wenig, aber wenn du in der 95. Minute den Ausgleich erzielst, musst du am Ende zufrieden sein. Mir war wichtig, dass wir nach der Derby-Niederlage ein anderes Gesicht zeigen – das ist uns gelungen. Trotzdem müssen wir uns im Abschluss ab sofort wieder gieriger präsentieren."
Sebastian Wastl, Trainer des SV Dornach: "Wir sind sehr gut ins Spiel gekommen und waren die ersten 25 Minuten sehr gut im Spiel. Nach der Trinkpause waren wir ein bisschen abwesend und weniger griffig, hätten aber zur Halbzeit auch drei oder vier zu null führen können. In der zweiten Halbzeit kam Karlsfeld sehr gut raus und hatte die ersten Gelegenheiten. Wir hatten auch noch zwei hundertprozentige Torchancen, schaffen es aber nicht den Ball in der Kiste zu versenken. Letztlich bekommen wir zwei absolut vermeidbare Gegentore und müssen uns ankreiden lassen, unsere Chancen nicht genutzt zu haben. Wir nehmen den Punkt mit, aber haben aus meiner Sicht heute zwei Punkte verloren."
Andreas Haidl, Trainer der SpVgg Unterhaching II: "Das war ein verdienter Sieg. Das Spiel war schon ziemlich früh gelaufen und wir sind mit einem 4:0 in die Halbzeit gegangen. Wir können auch noch das ein oder andere Tor mehr schießen, aber der Auftritt war alles in allem sehr gut. Pflichtaufgabe erfüllt."