🗣: Schwabing spielt "überragende erste Halbzeit" – SVA "verschlafen"

Der SV Aubing holt einen Punkt gegen Kirchheim. – Foto: Bernhard Schmöller

Martin Buch, Trainer des SV Aubing: »Die ersten 20 Minuten haben wir leider etwas verschlafen und waren in den Zweikämpfen nicht präsent genug. Dadurch geraten wir verdient in Rückstand. Nach einer taktischen Umstellung kamen wir besser ins Spiel, wurden aktiver und konnten durch ein abgefälschtes Tor ausgleichen. Danach waren wir eigentlich am Drücker und hatten mehrere gute Möglichkeiten: Adam bricht über rechts durch, Bangu trifft nur den Pfosten und auch einen Kopfball nach einem Standard bringen wir leider nicht im Tor unter.

Stattdessen gelingt Kirchheim mit einem echten Traumtor die erneute Führung. Umso mehr muss ich der Mannschaft ein großes Kompliment machen. Wir haben nie aufgegeben und durch eine geschlossene Mannschaftsleistung noch den Ausgleich zum 2:2 erzielt. Wenn man bedenkt, dass uns aktuell zwölf Spieler urlaubsbedingt fehlen und wir mit Spielern aus der dritten Mannschaft und der A-Jugend auffüllen mussten, können wir mit dem Punkt gegen einen starken Gegner und vor allem nach zweimaligem Rückstand absolut zufrieden sein. Die Jungs haben gekämpft, Charakter gezeigt und sich den Punkt am Ende verdient.«

Steven Zepeda, Trainer des FC Schwabing 56: »Es war ein überragende erste Halbzeit unserer Männer und auch in der Höhe war die Halbzeitführung nicht unverdient. Wir haben wieder etwas improvisieren müssen und die Jungs haben die Lösungen sehr gut angenommen und umgesetzt. Wir wissen aber auch, dass es am Ende 'nur' 3 Punkte waren. In dieser Liga kann einfach Jeder Jeden schlagen. Entsprechend intensiv müssen wir jeden Gegner angehen. Für heute ein super Ergebnis das uns freut. Ab morgen richten wir den Blick auf Traunstein!«

Slaven Skeledzic, Trainer von Türkgücü München: »Seit dem Beginn der Runde fehlen uns in jedem Spiel ca. 7-10 wichtige Spieler, die es zu kompensieren gilt. Leider musste Marin Pudic in Forstinning nach 20 min. verletzungsbedingt ausgewechselt werden, was unserer Situation derzeit sicherlich nicht zuträglich ist.

Zu Beginn des Spiels haben sich beide Mannschaften ein wenig abgetastet, im Mittelfeld neutralisiert, ohne sich jedoch wirklich klare Torchancen zu erspielen. Durch einen Sonntagsschuss am Freitagabend ging Forstinning dann kurz vor der Halbzeit in Führung. Das Tor war ein bisschen aus heiterem Himmel, dennoch hat der Gegner in der ersten Halbzeit uns das Leben durch ihre hohe Laufbereitschaft und ihre Zweikampfhärte schwer gemacht. Im zweiten Durchgang haben wir sofort die Spielkontrolle übernommen und haben viel forscher nach vorne gespielt. Folgerichtig sind wir dann zum absolut verdienten Ausgleich gekommen und das Spiel ist zusehends gekippt. Leider wurde uns durch die Gelb-Rote Karte eine Viertelstunde vor Schluss, die eine klare Fehlentscheidung war, was auch Videoaufnahmen beweisen, der Schwung genommen um das Spiel auf unsere Seite zu ziehen. Der Siegtreffer wollte uns dann nicht mehr gelingen, obwohl wir bis zum Schluss trotz Unterzahl alles gegeben haben.«

Andreas Haidl, Trainer des TSV Murnau: »Es ist gut losgegangen. Wir sind 1:0 in Führung gegangen, haben dann aber verdient den Ausgleich bekommen, wo wir einfach sehr schlampig in der Spieleröffnung, beziehungsweise im Gegenpressing waren. Bis zur Halbzeit hat es dann 4:2 gestanden. Wir haben da zwei Geschenke verteilt, was uns echt geärgert hat. Dann haben wir gesagt, wir wollen auf das fünfte Tor gehen, das ist uns relativ schnell gelungen. Nach dem fünften Tor ist dann Wacker ein bisschen auseinandergebrochen. Zudem konnten wir extrem viel Qualität von der Bank nachlegen. Wir freuen uns jetzt über die nächsten drei Punkte und sind gut beraten, demütig zu sein und einfach weiterzumachen.«

Andreas Giglberger, Trainer des VfB Hallbergmoos: »Wir wurden heute mit den einfachsten Mitteln geschlagen. Der Gegner war sehr aggressiv, hat auf unsere Fehler gewartet, auf unsere Ballverluste gewartet und hat uns dreimal eiskalt ausgekontert. Wir haben kaum zu unserem Spiel gefunden und haben es im Vergleich zum letzten Spiel gegen Aubing nicht geschafft, geradlinig und einfach Fußball zu spielen. Da war die Leistung heute für die Ansprüche, die wir als Mannschaft, die jeder Spieler für sich hat, viel zu wenig. Wir hoffen sehr, dass sich Martin Zentrich nicht schwerer verletzt hat, als er sich Mitte der ersten Halbzeit das Knie verdreht hat.«