🗣: Schwabing "genießt den Moment" – Dornach gewinnt intensives Spiel

Steven Zepeda, Trainer des FC Schwabing: »Überragend wie die Jungs das Spiel heute gezogen haben. Hallbergmoos war der erwartet starke Gegner und war in Summe in Halbzeit eins verdient in Führung. In Halbzeit zwei haben wir defensiv gar nichts mehr zugelassen und das war die Basis dafür, dass das Spiel offen bleibt. Viele Chancen hatten wir auch nicht, wenn dann war der Abschluss von Flint den Ausgleich wert.

Brutal, wie wir dann die letzten fünf Minuten geliefert haben. Pure Mentalität, Wille und Durchsetzungskraft. Nach 14 Spielen einen Zwei-Punkte-Schnitt zu haben, fühlt sich surreal an. Wenn man aber sieht, was wir wieder und wieder investieren, dann sieht man, dass alle im Team klar, demütig und hungrig bleiben. Wir genießen jetzt einfach den Moment, weil ein Sieg mit dem Verlauf, gegen diese Mannschaft ist etwas Besonderes für uns.«

Sebastian Wastl, Trainer des SV Dornach: »Garmisch kam ein Ticken wacher aus der Kabine und hatte zu Beginn ein bisschen mehr Ballbesitz. Nach etwa 15 Minuten sind wir dann besser ins Spiel gekommen und haben auch die ersten Chancen, treffen aber nur die Latte. Dann bekommen wir einen berechtigten Elfer und gehen nicht ganz unverdient im Führung. In einem intensiven Spiel kommt Garmisch dann das erste Mal richtig vor unser Tor und macht mit dem ersten Torschuss das 1:1. In der zweiten Halbzeit ist das Spiel recht ausgeglichen, mit Tormöglichkeiten auf beiden Seiten. Vor dem 2:1 vergeben wir die ein oder andere gute Möglichkeit, laden Garmisch nach unserer Führung zum Ausgleich ein. Wir machen aber gut weiter, lassen uns von dem zweiten Ausgleich nicht schocken und können zum Glück nochmal nachlegen.

Am Ende ist das 4:2 für Garmisch vielleicht etwas hoch. Aber wir machen auf jeden Fall einen Schritt in die richtige Richtung und freuen uns jetzt nächste Woche auf Murnau.« Murnau überzeugt in Traunstein von Beginn an und feiert auf der Heimfahrt

Martin Wagner, Trainer des TSV Murnau: »Wir haben uns viel vorgenommen und haben von Beginn an aufs Gaspedal gedrückt. In der ersten Halbzeit haben wir eine richtig starke Leistung gezeigt – einziges Manko: zur Pause stand es „nur“ 2:0. Nach dem Seitenwechsel hatten wir in ein, zwei Situationen das nötige Glück, keinen Anschlusstreffer zu kassieren. Insgesamt war es jedoch ein hochverdienter Sieg unserer Mannschaft. Ein besonderer Dank geht an unseren Kassier Wolfgang Festus Walser, der die Busfahrt mit unseren Fans organisiert hat. Die Heimfahrt war legendär.« TSV 1860 Rosenheim belohnt sich nicht gegen Eintracht Karlsfeld

Wolfgang Schellenberg, Trainer des TSV 1860 Rosenheim: »Am Ende des Tages waren es für uns heute zwei verlorene Punkte. Besonders in der ersten Halbzeit haben wir ein sehr gutes Spiel gezeigt und uns einige teils hochkarätige Chancen herausgespielt, die wir leider nicht genutzt haben. Auch in der zweiten Halbzeit waren wir weiterhin deutlich überlegen, wenn auch nicht mehr ganz so zwingend. Zehn Minuten vor Schluss gehen wir in Führung, kassieren aber nahezu im Gegenzug nach einer Freistoßflanke, die wir sehr schlecht verteidigen, den Ausgleich. Letztlich müssen wir uns mit dem Unentschieden begnügen, obwohl wir deutlich mehr Ballbesitz und vor allem in der ersten Halbzeit einige sehr gute Möglichkeiten hatten.«

Aubing zeigt in starkem Landesliga-Spiel gegen Grünwald Charakter und Mentalität