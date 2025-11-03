🗣: Schwabing außergewöhnlich – 1860-Youngster sticht – Murnau feiert

Dornach verliert gleich zwei Spieler auf Schlüsselposition gegen Schwabing Gestern, 12:30 Uhr FC Schwabing 56 FC Schwabing SV Dornach SV Dornach 2 1 Steven Zepeda, Trainer des FC Schwabing: »Jetzt haben wir wieder ein Spiel in den letzten fünf Minuten gedreht. Das ist schon außergewöhnlich, vor allem in dieser Häufigkeit! Besonders hat es mich heute gefreut, wie die Jungs von der Bank das Spiel geprägt haben. Flo Mayr hat sofort im Zentrum Lautstärke reingebracht. Noah Becker hat es auf ungewohnter RV-Position einfach gehalten und genau das umgesetzt, was wir von ihm wollten. Niklas Tatzer hat im Zentrum den Ball getrieben, verteilt und super hochgeschoben auf die zweiten Bälle. Auch den Elfmeter holt er raus. Korbi Benkel war auch an beiden Toren mit seinen feinen Hereingaben beteiligt und Thomas Hentschel drischt den Ball anspruchsvoll mit Vollspann ins Tor zum Siegtreffer. Genau so wünscht man sich das als Trainer, dass die Jungs reinkommen, um einen Unterschied zu machen. Heute haben das alle und so gewinnst du dann auch mal wieder in den letzten fünf Minuten.« Sebastian Wastl, Trainer des SV Dornach: »Wir kommen gut ins Spiel, sind 25 Minuten sowohl mit als auch gegen den Ball gut unterwegs, haben dann aber dann nach zehn Minuten einen kleinen Bruch. Dann finden aber wieder zurück ins Spiel und bekommen in der 45. Minute den Elfmeter zur Führung.

In die zweite Halbzeit starten wir ordentlich, wobei Schwabing auch besser ins Spiel findet. Den ersten Bruch in der zweiten Halbzeit erleben wir, als wir unseren ersten Sechser in der 60. Minute infolge des Fouls zum Elfmeter vom Platz nehmen müssen. Das können wir aber noch relativ gut kompensieren.

Verletzungsbedingt müssen wir dann auch unseren zweiten Sechser auswechseln und daraufhin etwas umsortieren. Ab diesem Zeitpunkt macht Schwabing nochmal richtig Druck und lässt uns kaum Zeit zum Atmen. Schwabing erzielt dann innerhalb von zwei Minuten zwei Tore, wobei der Elfmeter aus meinem Winkel schon eher ein kleines Geschenk war. Trotzdem dürfen wir nicht zwei Minuten später das 2:1 kassieren.

Das mit den Sechsern tut verdammt weh – das ist für unser Spiel eine enorm wichtige Position und jetzt sind drei davon verletzt. Wir werden sehen, wie wir das gegen Kirchheim kompensieren.«

SVN München ohne Punkte trotz starker Leistung: »Tut richtig weh«

Gökhan San, Trainer des SVN München: »Mindestens ein Unentschieden wäre mehr als verdient gewesen. Am Ende ein glücklicher Sieg für Karlsfeld. Unsere Mannschaft zeigte über die gesamte Spielzeit eine für unseren Rahmen starke Leistung. Karlsfeld hatte sichtbar Schwierigkeiten; das Spiel verlief keineswegs nur in eine Richtung, wie es vielleicht erwartet worden war.

Wir erspielten uns gute Chancen, provozierten Fehler bei den Karlsfelder und schafften ordentlich eine Unsicherheit in deren Reihen. Leider lassen wir Chancen haarsträubend liegen. Ein Sieg für uns wäre nach dem Spielverlauf und den Torchancen keineswegs eine Überraschung gewesen. Die Jungs waren richtig fokussiert, bemüht und extrem engagiert, da tut es mir richtig weh, dass sie sich heute nicht für ihren Einsatz belohnen konnten.«

