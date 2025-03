Schwabhausen unterliegt Ampermoching - Weichs schließt auf Spitzenreiter Günding auf

Zwei Gemeindederbys in der Fußball-Kreisklasse München 1. Doch neben Bergkirchens Sieg endete das Duell Tandern gegen Hilgertshausen in einem Remis.

FC Tandern – TSV Hilgertshausen 0:0: Das Gemeindederby zwischen den Nachbarvereinen endete vor rund 350 Zuschauern torlos. Die ersten zwanzig Minuten tat sich vor beiden Toren relativ wenig, es war ein Abtasten beider Mannschaften, keiner wollte sich so recht aus der eigenen Hälfte locken lassen. In der 29. Minute dann die erste nennenswerte Aktion der Gäste aus Hilgertshausen, ein aussichtsreicher Schuss von Stefan Rassl auf das Tor von Quirin Hechtl wurde aber noch von Fabian Hebbeler geblockt. Kurz nach Wiederanpfiff kam Tandern zu einer ersten Gelegenheit, eine Freistoßflanke köpfte Korbinian Kölbl aber übers Tor. (50.).

„Insgesamt war es heute eher Magerkost, das Spiel ist einem Derby mit so einer Kulisse nicht wirklich gerecht geworden“, sagte Hilgertshausens Fußball-Chef Norbert Schneider. „Wir waren nicht bissig genug, um das Spiel unbedingt gewinnen zu wollen. Tandern kam an seine Grenzen, wir waren zu harmlos.“ (dn)

TSV Indersdorf – SV Weichs 1:3: Nach dem 5:2-Sieg gegen Ampermoching im Nachholspiel am Donnerstag nahmen die Indersdorfer sich viel vor fürs Nachbarschaftsderby gegen den SV Weichs. Und sie lieferten dem Tabellenzeiten auch einen großen Kampf.

Die Gäste gingen in der 26. Minute durch einen berechtigten Foulelfmeter von Paul Häusler mit 1:0 in Führung. Bis zur Halbzeit blieb es dabei, da sich in beiden Strafräumen nur wenig abspielte. Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Indersdorfer den Druck und versuchten alles, doch zwingende Torchancen blieben aus. Stattdessen nutzte Markus Hirtes in der 66. Minute einen Fehler in der Indersdorfer Defensive eiskalt zum 2:0 – bemerkenswert, da der Innenverteidiger normalerweise fürs Toreverhindern zuständig ist und so weit vorne kaum zu erwarten war.

Wie schon am Donnerstag ließen sich die Indersdorfer nicht entmutigen und warfen weiter alles nach vorne. Der Lohn war der Anschlusstreffer durch Tobias Altstiel in der 72. Spielminute, der nach einem Gewühl im Strafraum zum 1:2 einschob. Doch die Hoffnungen auf einen Punkt wurden in der 80. Minute zunichtegemacht, als Alexander Kaurin mit einer starken Einzelaktion zum 3:1-Endstand traf.

Der SV Weichs hat gute Chancen, ein Jahr nach dem Abstieg in die Kreisliga zurückzukehren. Mit jetzt 31 Punkten ist der SVW ärgster Verfolger von Spitzenreiter Günding (32 Punkte). (dn)

SV Ampermoching – TSV Schwabhausen 3:0: Einen deutlichen Heimsieg feierte der SV Ampermoching gegen die „jungen Wilden“ aus Schwabhausen– und das nach einer starken Leistung. Die erste Halbzeit war noch eher von der Taktik geprägt. Auf dem schwer zu bespielenden Platz hatte Ampermoching mehr Ballbesitz, die Gäste warteten auf Konter. Die Gastgeber hatten zwei Torchancen, unter anderem einen Pfostentreffer, Schwabhausen hatte eine Großchance nach einem Konter. Mit einem gerechten 0:0 ging es in die Halbzeit.

Eine direkt verwandelte Ecke von Blerart Blaku änderte das Spielgeschehen dann komplett (58.). Schwabhausen musste nun mehr in die Offensive investieren, hatte jetzt auch mehr Ballbesitz. Die gut aufgelegte Ampermochinger Mannschaft war aber im Konterspiel sehr gefährlich. Folge war das 2:0 in der 69. Minute durch Dennis Tscharnke, der dann in der 76. Spielminute auch zum 3:0 traf.

„Insgesamt ein auch in dieser Höhe verdienter Sieg der Ampermochinger, einige individuelle Fehler und dann auch das fehlende Selbstbewusstsein waren ausschlaggebend für die heutige Niederlage“, sagte Schwabhausens Trainer Andre Schaffer nach dem Abpfiff. Jürgen Meier, Sportlicher Leiter in Ampermoching, freute sich über „eine positive Reaktion und solide Leistung“, die die Mannschaft abgeliefert habe. Als Neuzugänge zum Winter meldet der SVA Daniel Tarman, Mo Tschassama und Valle Shabani. Rückkehrer in den Kader sind Spielertrainer Fitim Raci und Artun Raim. (ro)

SV Odelzhausen – AEG Dachau 0:0: Mit einem schmucklosen 0:0 trennten sich die beiden abstiegsbedrohten Teams. Der Punktgewinn hilft dem SVO mehr als den Dachauern, beide Mannschaften befinden sich aber weiterhin in akuter Abstiegs- oder Relegationsgefahr. Der SVO musste kurzfristig drei weitere Spieler ersetzten und trat somit mit dem letzten Aufgebot an.

Zwei richtig gute Tormöglichkeiten gab es nur in den 90 Minuten – eine für jede Mannschaft. Für AEG vergab Thomas Tsiaras in der ersten Halbzeit aus kurzer Distanz. In der 49. Minute dann die große Chance für Odelzhausen. Spielertrainer Florian Brandmair wurde gefoult, er schoss den folgenden Strafstoß jedoch zu schwach. „Das 0:0 ist ok, aber leider geht es auf meine Kappe, dass wir nicht gewonnen haben, ich habe einen Elfmeter rausgeholt, aber das war eine Rückgabe an den Torwart“, so Brandmair selbstkritisch.

Der Rest der Partie war wild, aber unspektakulär. Viele hohe Bälle wurden geschlagen, nennenswerte Chancen gab es auf beiden Seiten nicht. „Wir waren spielerisch besser, so ein Spiel muss man eigentlich gewinnen“, sagte AEG-Sprecher Georgios Andreadis. (ro)

SV Niederroth – SV Haimhausen 1:3: Niederroth konnte mit einem Sieg auf den 4. Tabellenplatz springen, musste dazu aber erst einmal gegen den Tabellennachbarn Haimhausen gewinnen. In der Anfangsviertelstunde gaben allerdings die Gäste den Ton an. Niederroth verschlief den Auftakt. Als die Gastgeber besser im Spiel waren, patzten sie aber entscheidend. Modibo Konare bedankte sich mit dem 0:1 (24.). Der SVH-Torjäger hat einen Lauf. Er traf somit auch im vierten Spiel in Folge. Niederroth steckte den Dämpfer weg, doch eine Rote Karte für Christoph Lang (45.) ließ die Chance auf Zählbares deutlich sinken. Der SVN zeigte allerdings Nehmerqualitäten. Dominik Leisch erzielte kurz nach Wiederbeginn den Ausgleich (48.). Niederroth hatte sogar eine Chance auf das 2:1, nutzte diese aber nicht.

Als ein Remis wahrscheinlicher wurde, erlaubten sich die Gastgeber zwei weitere Fehler. Und wer war zur Stelle? Natürlich Konare, der innerhalb einer Minute (87., 88.) seinen Dreierpack perfekt machte und seine Bilanz auf sieben Tore in den vergangenen vier Spielen ausbaute. (stm)

SV Petershausen – ASV Dachau II 2:1: Das Schlusslicht aus Dachau erwischte einen Traumstart. Ali Osman Sari brachte die Gäste mit dem ersten Angriff der Partie in Führung. Petershausen war nach der kalten Dusche allerdings hellwach. Der SVP bestimmte im in der Folge klar das Tempo, es ging die komplette Spieldauer auf ein Tor. Als Alessandro Micieli nach einem Konter in der 34. Minute den Ausgleich erzielte, sprach sehr viel für die Heimelf. Doch der SVP betrieb Chancenwucher – vor und nach der Pause. Und nachdem die Gastgeber auch nach dem Seitenwechsel Top-Möglichkeiten ausließen, ging es mit einem 1:1 in die Nachspielzeit.

Die war beinahe zu Ende, als Eric Biering seinen großen Auftritt hatte. Der Mittelfeldmann traf den Ball vom rechten Sechzehner-Eck so gut, dass dieser sich über den Dachauer Torhüter ins lange Kreuzeck senkte. Ein sehenswerter Treffer, der dem SV Petershausen in einer Zitterpartie drei späte Punkte sicherte. (stm)