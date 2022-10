Schwabhausen muss aufgrund Corona Spiel absagen

Nun liegt es am Sportgericht, hier ein Urteil zu fällen. Stellungnahme dazu wurde gefertigt. Der TSV Arnbach stimmte am Sonntag einer Spielverlegung nicht zu, auch nach Schilderung der kleinen internen Pandemielage wurde on Arnbacher Seite auf den § 94 der Spielordnung verwiesen. Wie und wann das Sportgericht entscheidet steht in den Sternen.

Trotzdem geht es am Donnerstag gegen den TSV Bergkirchen weiter im Programm. Hier muss mit einem Rumpfkader und mit angeschlagenen Spielern um Punkte gekämpft werden. Erkrankte oder Corona-Positive Spieler sind natürlich nicht dabei. Gespielt wird am 06.10.2022 um 19:15 Uhr in 85235 Bergkirchen, Lusweg 1. Kommts vorbei, bis dann...