Schwabhausen mit viertem Sieg in Folge

So., 20.11.2022, 14:30 Uhr

TSV Schwabhausen - Am 14. Spieltag der Saison 22/23 besiegte der TSV Schwabhausen den SV Ampermoching mit 2:0.

In einer ausgeglichenen Begegnung endete der erste Durchgang torlos. Der TSV hatte zwar die etwas klareren Torchancen, konnte diese aber nicht verwerten.

Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit blieb es eine Partie auf Augenhöhe. Doch umso länger das Spiel dauerte, desto besser wurden die Hausherren. Endlich konnte man wieder den technisch starken Fußball aus den vergangenen Wochen zeigen. Vor allem der zur Pause eingewechselte Maximilian Blank brachte viel Schwung über den Flügel in das Offensivspiel des TSV. Die Weichen auf Sieg stellte dann endgültig Thomas Schneider. Mit seinen Saisontoren 10 und 11, aufgelegt von Tobias Kreitmair und Christian Henning, brachte er das Schwabhauser Team auf die Siegerstrasse und so konnte der vierte Sieg in Folge eingefahren und bejubelt werden.