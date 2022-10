Schwabhausen mit einem Unentschieden gegen das Tabellen-Schlusslicht

TSV Schwabhausen - Am 9. Spieltag der Saison 22/23 trennte sich der TSV von der SpVgg Röhrmoos-Großinzemoos mit einem 1:1 Unentschieden. Somit blieb der erhoffte Befreiungsschlag für das Team leider aus. Nach einer soliden Leistung mit einem Chancenplus vorne und einer stabilen Abwehr hinten wäre der Sieg völlig verdient gewesen. Danach sah es auch aus, als Christian Henning die Heimmannschaft nach einem Konter endlich in Führung brachte. Doch der TSV versäumte es, den Sack zuzumachen, und so fiel wenige Minuten vor Schluss der ärgerliche Ausgleich. Am Ende ein gebrauchter Tag für Spieler und Trainer, da sich das Unentschieden wie eine Niederlage anfühlt und man 2 wichtige Punkte liegen ließ. Der schwach agierende Schiedsrichter tat sein Übriges dazu und verwährte dem TSV in der 1. Halbzeit zwei klare Foulelfmeter. Weiter geht es am Sonntag, 23.10.22, auswärts gegen den SV Haimhausen - Fussball. Anpfiff ist um 14:45. Kommt’s vorbei, bis dann…