Schwabhausen mit Befreiungsschlag gegen SV Petershausen

TSV Schwabhausen - Nach fünf sieglosen Spielen gelang dem TSV Schwabhausen der erhoffte Befreiungsschlag mit einem 3:1-Heimsieg gegen den SV Petershausen. In einer ansonsten ereignisarmen 1. Halbzeit brachte Christian Henning die Hausherren nach Vorlage von Konstantin Ruppert in Führung. Kurz vor der Halbzeit sah Maximilian Blank nach einem harten Einsteigen die rote Karte. Höchst fragwürdig dabei allerdings die Vorgehensweise des Schiedsrichters: erst zeigte er den gelben Karton UND 10 Minuten Zeitstrafe, um dann nach kurzem Protest von Schwabhausens Trainer Hans Georg Wolf die glatt rote Karte zu geben. In Unterzahl sah sich der Coach in der Halbzeitpause dazu gezwungen, mit Thomas Schneider einen seiner absoluten Leistungsträger trotz gesundheitlicher Probleme einzuwechseln. Ein cleverer Schachzug des Trainers. Denn nur kurz nach Wiederanpfiff erzielte Schneider mit seinem 7. Saisontor das 2:0. Nach Vorarbeit von Henning haute er den Ball unhaltbar aus der Entfernung in die Maschen. Nur zwei Minuten später wieder großer Jubel bei den Heimfans. Einen Fehler im Spielaufbau des ansonsten so sicheren Rückhalts der Gäste, Christian Sänger, nutze wieder Henning eiskalt aus und schob souverän zum 3:0 ein. Für den Stürmer war es der 8. Saisontreffer. Das 3:1 der Gäste durch Oldie Andreas Leyerer war reine Ergebniskosmetik und so geriet der verdiente Sieg nicht mehr in Gefahr. Herauszuheben in einer geschlossenen Teamleistung waren vor allem Quirin Sturm, der trotz Schulterverletzung die dringend benötigte Stabilität in der Defensive zurück brachte, sowie der junge Torwart Andre Richter. In Vertretung von Stammkeeper Höss zeigte der 19-Jährige eine blitzsaubere Leistung und war ein sicherer Rückhalt für das Team. Das nächste Kellerduell findet am 06.11.2022 um 14:00 Uhr in 85716 Unterschleißheim, Zum Hirschdamm 3, statt. Der Gegner des TSV ist dann der SV Riedmoos. Kommt’s vorbei, bis dann…