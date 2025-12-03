Schwabenritter: Totgesagte leben länger, aber große Strafe droht

Ende gut - alles gut beim TSV Schwaben Augsburg? – Foto: Imago Images

"Da muss ich kurz überlegen", meint Max Wuschek, Sportdirektor beim TSV Schwaben Augsburg und sagt dann nach wenigen Sekunden: "Nein, ich kann ich nicht erinnern, dass es jemals so lange gedauert hat." Erst am letzten Spieltag vor der Winterpause, genauer gesagt am 29. November gelang den "Schwabenrittern" der erste Heimsieg der laufenden Saison. Beste Laune herrschte demnach am vergangenen Samstag im Rosenaustadion auf Seiten der Hausherren, die nach dem überraschenden 2:1-Sieg gegen den FC Bayern II mit der Sonne um die Wette strahlten. Über vier Monate mussten sie darauf warten. Ende gut - alles gut also beim TSV?

Das wäre doch ein wenig übertrieben. Denn die Augsburger müssen schließlich als Tabellenletzter der Regionalliga Bayern überwintern. "Wir waren auf eine schwierige Spielzeit eingestellt, und es war dann wirklich auch eine turbulente erste Saisonhälfte. Für den Kopf war der abschließende Sieg nun extrem wichtig. Aber auch tabellarisch war das ein wertvoller Dreier. Wir sind wieder dran an Hankofen und Aschaffenburg. Es war ein versöhnlicher Abschluss, jetzt können wir ein wenig die Beine hochlegen", so Wuschek. Selbst der direkte Klassenerhalt ist im Frühjahr kein vermessenes Ziel. Die SpVgg Greuther Fürth II belegt aktuell den ersten Nichtabstiegsplatz und ist nur vier Zähler entfernt.



Warum es bislang so zäh lief für die "Schwabenritter", auch dafür hat Wuschek eine Erklärung: "Ein Knackpunkt war sicherlich das große Verletzungspech zu Beginn der Saison. Ich kann mich an das Auswärtsspiel beim FC Bayern II Anfang August im Grünwalder Stadion erinnern, als neben mir sieben, acht verletzte Akteure, teils auch Schlüsselspieler, saßen. Das konnten wir einfach nicht kompensieren, und der schlechte Start zieht sich dann durch die Saison wie ein roter Faden." Die Hoffnung bei Wuschek ist groß, dass Kapitän Marco Greisel, Torjäger Jonas Greppmeir oder auch Defensivspezialist Lukas Gerlspeck, die alle drei bislang keine einzige Partie absolvieren konnten, nach der Winterpause wieder zurückkehren werden. "Auch einem Bastian Kurz, der immer wieder mit Blessuren zu kämpfen hatte, wird die Pause gut tun. Dann sind wir auch personell wieder so gut aufgestellt, dass wir das Unternehmen Klassenerhalt sehr optimistisch angehen können im neuen Jahr."

Zurückhaltung in Sachen Verstärkungen für die heiße Saisonphase.