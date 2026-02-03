Schwabenritter: Ostrzolek sagt Servus - Neue Sportliche Leitung steht

Verlässt am Saisonende den TSV Schwaben Augsburg: Spielertrainer Matthias Ostrzolek. – Foto: Julien Christ / sportfotografi

Beim TSV Schwaben Augsburg zeichnet sich immer mehr ab, dass dem Verein im Sommer eine Zäsur bevorsteht. Nachdem bereits bekannt war, dass sich mit Sportdirektor Max Wuschek und der Sportliche Leiter Benedikt Schmoll am Saisonende zurückziehen , wird auch Spielertrainer Matthias Ostrzolek nicht weitermachen. Der Ex-Profi wird sich dann nach drei Jahren bei den Schwabenrittern im Sommer verabschieden.

Der Abgang des Coaches, der die Fuggerstädter erst in die Regionalliga und dann trotz vieler Widerstände zum Klassenerhalt geführt hat, trifft den TSV Schwaben Augsburg sicher nicht aus heiterem Himmel, wie Noch-Sportdirektor Max Wuschek verrrät: "Es ist keine große Überraschung für uns. Schon im vergangenen Sommer lautete der Tenor bei Matthias Ostrzolek, dass nach dieser Saison Schluss sein wird. Er hat im Herbst seine A-Lizenz absolviert. Und ich sag`s mal so: Matthias kommt als Spieler aus dem Profibereich und hat mit Sicherheit die Ambitionen, als Trainer dorthin zurückzukehren." Wohin es den ehemaligen Bundesligaprofi, der für den FC Augsburg, den HSV und Hannover 96 in der Beletage des deutschen Fußballs auflief, konkret hinzieht, wurde noch nicht kommuniziert.

Thomas Paschek soll Nachfolger von Max Wuschek werden.



Den scheidenden Übungsleiter lobt Wuschek in den höchsten Tönen: "Matthias hat bei uns drei Jahre lang eine super Arbeit geleistet. Ich finde es gut, dass nun früh Klarheit herrscht und wir uns auf den Kampf um den Klassenerhalt konzentrieren können. Und ich bin sicher, dass wir es wieder packen und zusammen einen schönen Abschluss feiern werden." Die Suche nach einem Ostrzolek-Nachfolger ist bereits angelaufen. Aber: Wer fahndet eigentlich nun nach einem neuen Trainer, wenn sich Wuschek im Sommer veraschiedet? "Ich helfe schon noch mit bei der Suche. An dieser Stelle kann ich auch verraten: Thomas Paschek wird federführend einen Großteil meiner Aufgaben übernehmen. Er kennt den Verein sehr gut und war zuletzt schon ein Dreivierteljahr an meiner Seite. Mit Rasmus Fackler-Stamm und Bastian Kurz werden ihn zwei langjährige Spieler aus unserem Regionalliga-Kader unterstützen." Bei der Trainersuche wollen die Schwabenritter besonnen vorgehen. "Einen Schnellschuss wird es nicht geben", so Wuschek.