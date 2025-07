Schwaben-Derby in Nördlingen: »Hoffen auf große Zuschauerkulisse«

Am 2. Spieltag der Bayernliga Süd stehen einige spannende Duelle an, bei denen viele Mannschaften die Chance haben, ihre Auftaktleistungen zu bestätigen oder zu korrigieren. Am Freitagabend empfängt die Reserve des TSV 1860 München den TuS Geretsried, Hauzenberg bestreitet sein erstes Heimspiel gegen Schwaig, und im Topspiel trifft der SV Erlbach auf den FC Deisenhofen.

Am Samstag geht es für Schalding nach dem Unentschieden zum Auftakt nach Landsberg, und der FC Pipinsried greift beim Spiel in Kirchanschöring erstmals in dieser Saison ins Geschehen ein. Nördlingen empfängt mit dem FC Gundelfingen einen Gegner, der mit einem 3:0 gegen Hauzenberg stark gestartet ist, während sich in Ismaning der FCI und der SV Heimstetten ein heißes Duell um den ersten Dreier der Saison liefern.

Die Zuschauer und Leser können sich auf einen spannungsgeladenen 2. Spieltag freuen, der am Sonntag mit der Partie zwischen Türkspor Augsburg und dem TSV Kottern endet.