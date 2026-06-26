Schwaben Augsburg vor »schwieriger Saison«, H-Wold neu aus Heimstetten

Yamin H-Wold (vorne) verstärkt den TSV Schwaben Augsburg. – Foto: Robert Geisler

Der TSV Schwaben Augsburg befindet sich in der zweiten Woche der Vorbereitung auf die neue Saison in der Regionalliga Bayern. Bei den Schwabenrittern ist vieles neu: Marco Zupur hat als Trainer das Zepter von Matthias Ostrzolek übernommen. Neuer Sportdirektor ist Thomas Paschek . Mit ihm konnten wir über die ersten Eindrücke der Vorbereitung sprechen.

"Die ersten Eindrücke sind gut, auch wenn wir freilich einige schwerwiegende Abgänge zu verkraften haben", betont der 40-Jährige. Nicht mehr dabei beim TSV sind Matthias Ostrzolek (als Coach zum SV Wacker Burghausen), Achitpol Keereerom (SSV Ulm 1846), Marc Sodji (BSG Chemie Leipzig), Maxi Heiß (als Spielertrainer zum BC Rinnenthal), Odin Redier (FV Illertissen) und Torhüter Iason Drobny (Ziel unbekannt).



Neben den bisherigen externen Neuzugängen Kevin Mankowski (SV Cosmos Aystetten) und Michael Schäfer (TSV Hollenbach) und vier Akteuren aus der eigenen U19 (Jaden Weigl, Taha Bektaş, Tristan Eschweiler, Danis Muminovic) können die Schwabenritter nun auch eine weitere Verstärkung bekanntgeben: Yamin H-Wold kommt aus der Bayernliga, wo er zuletzt für den SV Heimstetten am Ball war. "Das Gesamtpaket hat uns bei Yamin überzeugt. Er ist offensiv variabel einsetzbar und hat Zug zum Tor, genau das, was wir brauchen", erklärt Paschek, dem primär ein großes Saisonziel vor Augen schwebt: "Der Klassenerhalt steht über allem. Am liebsten dieses Mal ohne Relegation. Auch wenn wir wissen bzw. uns darauf einstellen, dass es eine schwierige Saison werden wird, eben weil uns doch ein paar Schlüsselspieler aus der vergangenen Spielzeit verlassen haben." Zumal mit Stürmer Jonas Greppmeir nach seiner Achillessehnenverletzung ein wichtiger Akteur noch längere Zeit nicht zur Verfügung stehen wird.