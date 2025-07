Schwaben Augsburg: Verflixtes 2. Jahr?

Es ist eine Art ungeschriebenes Gesetz im Fußball: Das zweite Jahr nach dem Aufstieg ist das schwierigere. In der vergangenen Spielzeit in der Regionalliga Bayern konnte sich der TSV Schwaben Augsburg nach einer turbulenten Saison auf und neben dem Platz gerade noch so retten. Droht deshalb - gemäß des ungeschriebenen Gesetzes - nun Ungemach?

Freilich kennt auch Sportdirektor Max Wuschek derlei Aphorismen nur allzu gut. "Ja, das zweite Jahr gilt gemeinhin als schwierig", runzelt er die Stirn, sagt dann allerdings gelassen: "Wir sind alle davon überzeugt, dass wir auch dieses Mal wieder den Klassenerhalt schaffen werden. Das ist unser primäres Ziel. Und wenn`s geht, wollen wir nicht bis zum Schluss zittern müssen wie in der vergangenen Saison."



Um eine ruhige Spielzeit möglichst weit weg von der gefährdeten Tabellenregion zu absolvieren, setzen die Schwabenritter auf Kontinuität. Matthias Ostrzolek hat sich in seiner Rolle als Spielertrainer bewährt, den Posten wird er auch bekanntlich weiterhin ausfüllen. Große Veränderungen hat es auch im Kader nicht gegeben. Fünf Neuzugänge haben die Augsburger geholt: Torhüter Florian Rauh (vom TSV Nördlingen), Odin Redier (Türkspor Augsburg), Felix Schwarzholz (FC Memmingen), Marc Sodji (TSV Rain/Lech) und David Luburic (U19 Dinamo Zagreb). Letzterer ist der jüngere Bruder von Marco Luburic. Ebenso haben fünf Akteure dem Verein den Rücken gekehrt: Simon Achatz (zum FC Gundelfingen), Timothée Diowo (SV Wacker Burghausen), Simon Gail (SV Mering), Engjell Havolli und Burak Uludag (beide Türkspor Augsburg). Könnte sich in die eine, aber auch in die andere Richtung noch etwas tun? "Personell sehen wir uns ganz gut aufgestellt. Bis zum Ende der Sommertransferperiode sind es allerdings fast noch zwei Monate hin, da könnte sich vielleicht noch etwas tun. Aber da haben wir gar keinen Druck", meint Wuschek.