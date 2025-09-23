Schwaben Augsburg: Ostrzolek stellt die Qualitätsfrage

Das war ein Tiefschlag: Der TSV Schwaben Augsburg hat auch das Heimspiel gegen den FC Memmingen mit 1:3 verloren. Damit warten die "Schwabenritter" auch zwei Monate nach Beginn der Saison immer noch auf den ersten Sieg. Ein Hauch von Resignation wehte durchs Rosenaustadion. Nicht wenige Anhänger der Augsburger fragten sich: Wenn nicht zuhause gegen einen an diesem Tag alles andere als starken Aufsteiger, gegen wen denn dann eigentlich?

Spielertrainer Matthias Ostrzolek war nach dem Spiel sichtlich bedient und rang um Worte. "Es reicht irgendwo vielleicht auch nicht bei der Endqualität bei uns. Es wird einfach nicht klappen, wenn wir so einfache Gegentore bekommen. Wenn es für den Gegner reicht, einmal aufs Tor zu schießen, und bei uns klingelt`s dann, dann wird`s schwer." Vorne bringen die Augsburger ihre Chancen nicht rein, hinten bekommen die Lilanen teils grotesk billige Gegentore - eine ganz unheilvolle Melange. Memmingens Coach Matthias Günes entschuldigte sich fast nach Schlusspfiff dafür, trotz einer dürftigen Darbietung drei Zähler mitgenommen zu haben: "Das war von uns die schlechteste erste halbe Stunde der Saison. Auch in der zweiten Halbzeit war es weiß Gott kein überragendes Spiel von uns. Was mir aber gefallen hat: An einem Tag, an dem wir gemerkt haben, wir bringen nicht viel auf die Kette, haben wir leidenschaftlich und kompakt verteidigt."