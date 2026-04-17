Schwaben Augsburg: Landesliga-Torjäger kommt - Saftige Strafe vom BFV Kevin Makowski vom SV Cosmos Aystetten ist der erste Sommer-Neuzugang +++ 11.000 Euro müssen die Schwabenritter an den Verband überweisen von Mathias Willmerdinger · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser

Schwer in den Griff zu bekommen: Kevin Makowski (vorne) ist mit aktuell 19 Treffern einer der besten Torjäger der Landesliga Südwest. Im Sommer schließt er sich dem TSV Schwaben Augsburg an. – Foto: Daniel Worsch

Der TSV Schwaben Augsburg steckt mitten im Kampf um den Klassenerhalt in der Regionalliga Bayern und muss zudem einen personellen Umbruch auf der Führungsebene meistern. Bekanntlich wird ich Spielertrainer Matthias Ostrzolek Richtung SV Wacker Burghausen verabschieden, auch Sportdirektor Max Wuschek legt sein Amt nieder. Bezüglich der kommenden Saison können die Schwabenritter nun Erfreuliches bekanntgeben: Mit Kevin Makowski steht der erste Sommer-Neuzugang fest. Der 26-jährige Angreifer kommt vom Landesligisten SV Cosmos Aystetten, wo er bisher in der laufenden Saison beeindruckende 19 Treffer erzielt hat. Allerdings gibt es auch schlechte Nachrichten: Der TSV hat Post vom Bayerischen Fußball-Verband (BFV) bekommen, die es in sich hat: Der Verband hat den Violetten, ebenso wie dem FC Augsburg, aufgrund der Flutlichtprobleme im Rosenaustadion eine saftige Strafe in Höhe von 11.000 Euro aufgebrummt.

Das bestätigt Sportdirektor Max Wuschek: "Ja, das ist korrekt. Der FCA hat die Strafe akzeptiert, auch wir haben das getan. Für uns ist das jede Menge Geld, deshalb ist das schon eine schwierige Situation." Geld, das am Ende des Tages bei der Kaderplanung fehlen könnte. Und wie geht`s in der Causa überhaupt weiter? Wuschek dazu: "Der FCA ist diesbezüglich mit der Stadt im Austausch. Der FCA hat daraufhin uns informiert und die Aussage aus dem Rathaus ist, dass sich in der Hinsicht zeitnah was tun wird, um eine solche Strafe in der kommenden Saison zu vermeiden." Morgen, 14:00 Uhr TSV Schwaben Augsburg Schw. Augsb. SV Wacker Burghausen SV Wacker 14:00 PUSH





Sportlich müssen die Schwabenritter also mal wieder Störfeuer ausblenden. Dass sie das können, haben sie schon mehrfach bewiesen. Nach dem ultrawichtigen Last-Minute-Sieg in Eichstätt kommt am morgigen Samstag der SV Wacker Burghausen ins Rosenaustadion. "Wie wollen den Schwung vom Dienstag mitnehmen und auch gegen Wacker gewinnen", betont Wuschek. Positiv für die Schwabenritter: Pünktlich zur heißen Saisonphase hat der TSV personell kaum Sorgen. Gegen Burghausen kehren auch die zuletzt gesperrten Lukas Ramser und Dennis Ruisinger wieder in den Kader zurück. Am kommenden Dienstag steht dann das Derby gegen den FC Augsburg II an - übrigens in der gut 30.000 Zuschauer fassenden WWK-Arena. Wuschek freut sich schon: "Das wird ein Highlight. Und nicht viele Spieler von uns werden in ihrer Karriere in den Genuss kommen, in diesem Stadion spielen zu dürfen."