Der Schwabegger Keeper David McFaul hält den Schuss von Jonas Macht (weißes Trikot). – Foto: Hieronymus Schneider

Schwabegg siegt knapp durch ein Elfmetertor Yannik Mayr entscheidet die hartumkämpfte Partie gegen die U23 des TSV Bobingen II +++ Merching ist nicht zu stoppen +++ Welden überrascht den Kissinger SC +++ Pfersee macht es unnötig spannend +++ Neusäß bleibt weiter ungeschlagen

Das Südderby zwischen der reifen Truppe des Vorjahresaufsteigers SV Schwabegg und den jungen Liganeulingen der Bobinger U23 war von Anfang bis Ende spannend und heiß umkämpft. Schließlich gab ein Elfmeter in der 61. Minute den Ausschlag zum knappen 1:0-Sieg für die Heimelf. Der TSV Merching ist einfach nicht zu stoppen. Beim FC Tur Abdin Augsburg setzten sie sich mit 1:0 durch. Der SV Mering feierte mit seiner zweiten Garnitur einen 5:1-Erfolg in Hiltenfingen. Der TSV Welden überraschte mit einem 2:0-Erfolg gegen den Kissinger SC. Der TSV Neusäß gewann das Stadtderby gegen den SV Ottmarshausen 3:1.

Nach dem ersten Abtasten mit Freistößen und Ecken auf beiden Seiten übernahmen die Bobinger die Herrschaft im Mittelfeld und drückten die Platzherren mehr und mehr in deren Hälfte zurück. Manuel Linse zwang den SVS-Keeper David McFaul zu einer Parade und Matteo Di Santos Weitschuss flog am Kreuzeck vorbei. Doch mit einer Doppelchance der Schwabegger Jakob Ressel und Samuel Dischler wendete sich allmählich das Blatt. Das Team von Trainer Wolfgang Missenhardt ging nun aggressiver in die Zweikämpfe und verschaffte sich so brenzlige Strafraumszenen. In der 64. Minute kam es dann zur spielentscheidenden Szene. Colin Gansert berührte im Zweikampf mit Yannik Mayr zwar zuerst den Ball, lief dann aber seinem Gegner über die Hacken und brachte ihn zu Fall. Schiedsrichter Burhan Secgin erkundigte sich noch beim Linienrichter und entschied dann auf Strafstoß. Yannick Mayr führte ihn selbst aus und traf sicher zum 1:0. Aufgrund dieser Führung bekamen die Schwabegger deutlich Oberwasser und Timo Prechtl prüfte den Gästetorwart noch mit einem Schuss aus spitzem Winkel. Erst in der Schlussphase kamen auch die Bobinger wieder zu Chancen, aber Keeper McFaul hielt einen Schuss von Jonas Macht und warf sich bei einem Steilpass zwischen die eingewechselten Angreifer Jonathan Macht und Andreas Treupel und sicherte so den knappen 1:0-Sieg. Trainer Wolfgang Missenhardt war mit seinem Team im ersten Abschnitt nicht ganz zufrieden, sagte aber: „Aufgrund der zweiten Halbzeit haben wir uns den Sieg redlich verdient und der Elfmeter war klar berechtigt“. Auch der Bobinger Trainer Roberto Di Santo räumte ein: „Man hat in der entscheidenden Phase gesehen, welche Mannschaft erfahrener und cleverer war“. (Schneider) Lokalsport SZ

Schiedsrichter: Burhan Secgin (Pfaffenhausen) - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Yannik Mayr (61. Foulelfmeter)

Trainer Günter Bayer nennt Gründe dafür, warum seine Leute so eindrucksvoll an der Spitze der Kreisliga Augsburg marschieren: „Wir haben vorne drin zwei Stürmer mit Willis und Schmid. Da kann jeder aus jeder Situation ein Tor machen. Und in der Abwehr stehen wir relativ gut.“ Julian Schmid war im ersten Durchgang der einzige Torschütze. Bayer wäre diesmal auch mit einem 1:1 zufrieden gewesen, aber Torwart Stanislaw Laukart machte eine Riesenchance des Aufsteigers zunichte. Am Ende verloren die Türken nicht nur die Heimpartie, sondern aus sportlicher Sicht auch noch zwei Spieler. Jeweils in der Nachspielzeit erwischte es Seod Hikmet Hassan mit Gelb-Rot und Saher Hassan mit Rot. (jeb) Lokalsport FA

Schiedsrichter: Vladyslav Klymov (Augsburg) - Zuschauer: 240

Tor: 0:1 Julian Schmid (36.)

Rot: Saher Hassan (91./FC Tur Abdin Augsburg)

Gelb-Rot: Seod Hikmet Hassan (92./FC Tur Abdin Augsburg)

„Heute kann man zufrieden sein.“ Diese Bilanz, die Johannes Pfeiffer als Spielertrainer der zweiten Mannschaft des SV Mering formulierte, war wohl etwas untertrieben. Denn auswärts gewinnt man nicht jeden Tag mit 5:1. „Auf der Leistung kann man aufbauen. Wir haben eine junge Mannschaft, aber heute hat sie eine reife Leistung gezeigt. Wir haben in den entscheidenden Momenten die Tore gemacht. Wir haben unsere Chancen genutzt und guten Fußball gezeigt.“ Sascha Mölders eröffnete den Torreigen, dann war Oliver Knoll gleich dreimal erfolgreich, beim 0:3 kurz vor der Pause per Elfmeter. Max Krug sorgte für das fünfte Tor. Hiltenfingen gelang ganz am Ende noch der Ehrentreffer durch Maximilian Ott. (jeb) Lokalsport FA

Schiedsrichter: Deniz Ciftci (Feldmoching) - Zuschauer: 70

Tore: 0:1 Sascha Mölders (7.), 0:2 Oliver Knoll (25.), 0:3 Oliver Knoll (42. Foulelfmeter), 0:4 Oliver Knoll (58.), 0:5 Max Krug (83.), 1:5 Maximilian Ott (90.)

In einem spannenden Duell setzte sich DJK Lechhausen mit 4:2 gegen SV Hammerschmiede durch. Tonio Ungor eröffnete das Torfestival in der 34. Minute, gefolgt von Mihai Christian Oroian, der kurz vor der Pause auf 0:2 erhöhte. Raphael Schwerthöffer baute den Vorsprung nach der Halbzeit auf 0:3 aus. Bernd Marcksteiner brachte Hammerschmiede mit zwei Kopfballtoren zurück ins Spiel (55., 63.), doch Jannik Pritzkau stellte in der 87. Minute den Endstand her.

Schiedsrichter: Luca Klittich (Leitershofen) - Zuschauer: 147

Tore: 0:1 Tonio Ungor (34.), 0:2 Mihai Christian Oroian (45.+2), 0:3 Raphael Schwerthöffer (48.), 1:3 Bernd Marcksteiner (55.), 2:3 Bernd Marcksteiner (63.), 2:4 Jannik Pritzkau (87.)

Nach torloser erster Halbzeit, die in erster Linie Diedorfs Keeper Lennard Heinz zu verdanken war, brachte Benedikt Steinbacher die Hausherren mit seinem sechsten Saisontreffer in Führung (60.). Innerhalb einer Viertelstunde drehte der Aufsteiger den Spieß um. Maximilian Pfeifer (70./Foulelfmeter und 80./Freistoß) sowie Hüseyin Can Pasli (85.) waren die Torschützen. (AZ) Lokalsport Labo

Schiedsrichter: Erwin Sauer (Aindling) - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Benedikt Steinbacher (58.), 1:1 Maximilian Pfeifer (69. Foulelfmeter), 1:2 Maximilian Pfeifer (78.), 1:3 Hüseyin Can Pasli (82.)

Im Duell zwischen TSV Pfersee und SV Türkgücü Königsbrunn setzten sich die Gastgeber mit 1:0 durch. In einer chancenreichen ersten Halbzeit vergaben Volkan Avan und Mert Sölen mehrere gute Möglichkeiten. Raphael Mader erzielte in der 88. Minute das entscheidende Tor nach einer Vorlage von Michael Hirmer. In der Schlussphase wurden Ertugrul Karaduman und Bastian Endres mit Zeitstrafe und Roter Karte bestraft. Magnus Hartmann sah ebenfalls die Gelb-Rote Karte. „Trotz unserer Überlegenheit in allen Belangen haben wir es unnötig spannend gemacht. Erst kurz vor Schluss konnten wir durch eine clever und schnell ausgespielte Standardsituation den hochverdienten Heimsieg sichern. Ich bin richtig stolz auf meine Mannschaft“, war Pfersee-Coach Paolo Maiolo nach der Partie zufrieden.

Schiedsrichter: Moritz Wachinger (Ecknach) - Zuschauer: 80

Tor: 1:0 Raphael Mader (88.)

Gelb-Rot: Magnus Hartmann (90./TSV Pfersee)

Rot: Bastian Endres (94./SV Türkgücü Königsbrunn)

Mit einer überzeugenden Leistung hat der TSV den Kissinger SC geschlagen. Bereits in der Anfangsphase setzte die Heimelf die Gäste unter Druck und zeigte sich offensiv deutlich wacher und spielfreudiger. Schon nach drei Minuten hätte Christoph Demharter die frühe Führung erzielen können, verpasste nach Zuspiel von Stefan Maier jedoch knapp. Nur fünf Minuten später war es dann soweit: Felix Schluchter blieb vor dem KSC-Keeper eiskalt und schob zum 1:0 ein (8.). Mit viel Tempo und Einsatzbereitschaft kontrollierte Welden die Partie bis zur Pause. Nach dem Seitenwechsel belohnten sich die Hausherren ein weiteres Mal: Einen scharf getretenen Freistoß von Nicolas Brummer verwandelte Abwehrchef Moritz Vermeulen per sehenswertem Flugkopfball zum 2:0 (61.). In einer hitzigen Schlussphase musste Welden nach zwei Zeitstrafen (Dermici/78., Demharter/83.) die letzten Minuten in Unterzahl überstehen, während auch Kissings Zeiske (78.) vom Feld musste. Mit großem Kampfgeist brachte die Heimelf den verdienten Sieg souverän über die Zeit. (cav) Lokalsport Labo

Schiedsrichter: Sebastian Eder (Holzkirchen) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Felix Schluchter (8.), 2:0 Moritz Vermeulen (61.)