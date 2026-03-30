Schwabach schockt den Primus - Last-Minute-Drama in Burgebrach Forchheim rückt Ammerthal auf die Pelle +++ Mögeldorf zerlegt Lauterhofen +++ Burgebrach feiert Last-Minute-Wahnsinn von Marco Baumgartner · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Eins, zwei, drei... zu null. So auch der Endstand in der Partie der SpVgg Jahn Fochheim (im Bild) gegen den TSV Weißenburg. – Foto: Sportfoto Zink / L. Pfoertsch

Der 27. Spieltag der Landesliga Nordost hat das Aufstiegsrennen sowie den Abstiegskampf ordentlich durchgeschüttelt. Während der Primus aus Ammerthal zum vierten mal in Folge ohne Sieg blieb, nutzte die Konkurrenz die Gunst der Stunde, um den Druck im oberen Tabellendrittel nochmals leicht zu erhöhen.

Die DJK Ammerthal musste beim SC 04 Schwabach eine schmerzhafte 1:3-Niederlage hinnehmen. Yannis Herger (2.) und Benjamin Papp (28.) schockten den Tabellenführer früh, ehe Dominik Haller per Foulelfmeter (30.) den Anschluss herstellte. Doch Schwabach blieb stabil, Can Dedeoglu (76.) sorgte für die Entscheidung, während Ammerthals Marco Wiedmann kurz vor Ende mit Gelb-Rot vom Platz flog.

Die SpVgg Jahn Forchheim nutzte den Patzer des Spitzenreiters eiskalt aus und siegte souverän mit 3:0 gegen den TSV 1860 Weißenburg. Patrick Hoffmann avancierte mit einem Doppelpack (44., 55.) zum Matchwinner, ehe Christian Städtler (72.) den Endstand markierte. Damit rückt die Elf von René Ebert bis auf vier Punkte an Platz eins heran.

Der FSV Erlangen-Bruck festigte seinen dritten Tabellenplatz durch einen ungefährdeten 4:0-Auswärtssieg beim Schlusslicht FC Vorwärts Röslau. Samuel Arles (4.) und Nikola Milovski (14.) sorgten früh für klare Verhältnisse, ehe Umut Doğan (35.) und erneut Milovski (80.) das Ergebnis in die Höhe schraubten. Röslau bleibt damit mit zwölf Zählern abgeschlagen am Tabellenende.

In einem turbulenten Spiel trennten sich der FC Eintracht Münchberg und die SG Quelle Fürth 2:2-Unentschieden. Die Gäste führten durch einen Blitzstart von Dennis Reinholz (2., FE) und Georgios Kakavos (4.) bereits früh mit 2:0, doch Marvin Nöske (13., 51.) sicherte der Eintracht noch das Remis. Fürth schwächte sich durch eine Ampelkarte für Christian Haag (49.) selbst.

Die SpVgg Mögeldorf 2000 feierte beim SV Lauterhofen ein Schützenfest und schob sich durch das 6:0 auf Rang fünf vor. Julian Feeder (1., 58.), Eric Kornwachs Barjuan (51.), Hendrik Behnisch (56.), Luca Vitalini (70.) und Eron Sejdijaj (83.) ließen der Heimelf nicht den Hauch einer Chance. Lauterhofen rutscht damit immer tiefer in den Tabellenkeller.

Dramatik pur erlebten die 210 Zuschauer beim TSV Windeck Burgebrach gegen den TSV Nürnberg-Buch. Lange sah es nach einem torlosen Remis aus, ehe Marcel Kutzelmann in der dritten Minute der Nachspielzeit (90.+3) den vielumjubelten 1:0-Siegtreffer für den Aufsteiger erzielte. Während Burgebrach auf Rang elf klettert, verharrt Buch auf dem vorletzten Platz.

Der 1. SC Feucht musste eine bittere 1:2-Heimniederlage gegen den SV Buckenhofen hinnehmen und rutscht in der Tabelle hinter die Gäste zurück. Nach der Führung durch Francis Zuch (39.) kam Buckenhofen durch Tobias Lösel (52.) zurück in die Spur. Joker Felix Burkel (81.) drehte das Spiel schließlich komplett zugunsten der Staustufenkicker.

Der TSC Neuendettelsau und der ASV Weisendorf teilten sich beim 1:1 die Punkte. Moritz Ortner brachte die Hausherren per Foulelfmeter früh in Führung (8.), doch Weisendorf schlug trotz Unterzahl nach der Roten Karte gegen Yannick Prell (47.) spät zurück. Hannes Schieb (87.) sicherte den Gästen kurz vor dem Ende noch einen wertvollen Zähler.