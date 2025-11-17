In Minute 80 war es soweit: Mit dem 1:1 Ausgleichstreffer schnappte sich der TSV Weißenburg (in rot) einen Punkt gegen die Quelle aus Fürht. – Foto: Lars Malkmus

Schwabach glänzt, Bruck marschiert – Röslau und Lauterhofen straucheln Röslau hält lange dagegen +++ Feucht bleibt eiskalt +++ Weißenburg ringt der Quelle einen Punkt ab Verlinkte Inhalte Landesliga Nordost Ammerthal Münchberg FSV Bruck Quelle Fürth + 14 weitere

Packende Spiele, klare Favoritensiege und wichtige Punkte im Tabellenkeller: Am 20. Spieltag der Landesliga Nordost zeigten besonders Schwabach und Erlangen-Bruck ihre Offensivpower, während Röslau trotz großer Moral erneut leer ausging. Forchheim blieb zuhause souverän, Weißenburg überraschte mit einem Punkt gegen die Quelle – und im Keller feierte Lauterhofen einen bitteren Rückschlag. Ein Spieltag mit klaren Statements und spannenden Entwicklungen.

Der 1. SC Feucht setzte sich in einem torreichen Auswärtsspiel in Röslau mit 4:2 durch – angeführt von Doppeltorschütze Darko Lukic. Die Gäste erwischten einen perfekten Start: Emil Petersson traf früh (7.), Mike Grimm legte nach (24.). Röslau aber kämpfte sich zurück, erst verkürzte Julian Ponader (31.), später stellte Lukas Lichtblau sogar auf 2:2 (66.). In einer intensiven Schlussphase brachte jedoch ein von Lukic sicher verwandelter Strafstoß den erneuten Rückstand (70.), ehe Feuchts Angreifer in der Nachspielzeit per zweitem Elfmeter endgültig alles klarmachte (90.+2). Eine Rote Karte gegen Arnes Faljic (95.) trübte den Feuchter Sieg.

Mögeldorf gelang eine Überraschung und zugleich ein verdienter Heimsieg gegen Münchberg. Hendrik Behnisch verwandelte einen frühen Foulelfmeter (20.), ehe Luca Vitalini nach einer Stunde auf 2:0 stellte. Der Aufsteiger zeigte über 90 Minuten eine konzentrierte, kampfstarke Vorstellung. Münchberg, zuletzt stabil, fand offensiv kaum Lösungen und musste sich erstmals seit Wochen geschlagen geben. Kurz vor Schluss sah Eron Sejdijaj noch Gelb-Rot (89.).

Der FSV Erlangen-Bruck setzte ein deutliches Ausrufezeichen und behauptete Tabellenplatz zwei durch ein souveränes 5:0. Umut Doğan brachte die Gastgeber früh in die Spur und schnürte binnen elf Minuten einen Doppelpack (24., 35.). Noch vor der Pause erhöhte Alexander Piller (39.). Nach dem Seitenwechsel traf Anton Gnerlich zum 4:0 (57.), ehe ein Eigentor von Nico Pinkert den deutlichen Endstand besiegelte (82.). Bruck dominierte die Partie fast durchgehend und unterstrich seine Ambitionen im Aufstiegsrennen.

Weißenburg erkämpfte sich einen Punkt gegen die favorisierte Quelle Fürth. Die Gäste gingen früh in Führung, als Adahan Arslan bereits in Minute fünf vollendete. Weißenburg verteidigte danach leidenschaftlich und belohnte sich kurz vor Schluss: Joker Marlon Schissler traf zum Ausgleich (80.). Quelle kam trotz spielerischer Vorteile nach der Pause nicht mehr entscheidend durch und verpasste es, im oberen Tabellenfeld weiter Boden gutzumachen.

Forchheim präsentierte sich abermals in Torlaune und feierte einen souveränen 4:0-Heimsieg. Christian Rzonsa brach kurz vor der Halbzeit den Bann (41.), ehe Luis Beck nur wenige Minuten später nachlegte (45.). Nach dem Seitenwechsel dominierte der Jahn weiter: Patrick Hoffmann schnürte einen Doppelpack (56., 76.) und besiegelte den klaren Erfolg. Neuendettelsau gelang es kaum, die forchheimer Angriffe zu kontrollieren und blieb offensiv ohne Durchschlagskraft.

Ligaprimus Ammerthal bestätigte seine Dominanz und gewann 3:0 gegen den SV Lauterhofen. Fabio Pirner eröffnete mit einem sehenswerten Treffer (55.), Bruder Simon erhöhte kurz danach (59.). Später verwandelte Fabio Pirner zudem einen Elfmeter zum 3:0 (76.). Der SVL musste ab der 40. Minute in Unterzahl agieren, nachdem Markus Meier Gelb-Rot sah. In der Schlussphase schwächte sich auch Ammerthal durch einen Platzverweis von Michael Janner (87.), der souveräne Heimsieg geriet jedoch nicht mehr in Gefahr.

Unterreichenbach feierte einen wichtigen Heimsieg gegen den TSV Nürnberg-Buch. In einer umkämpften Partie entschied ein Foulelfmeter kurz vor der Pause das Spiel: Jonas Bömoser traf sicher vom Punkt (45.+1). In der zweiten Halbzeit verteidigte der SVU clever und ließ kaum klare Chancen zu. Buch, offensiv bemüht, fand keine Mittel mehr und wartet weiterhin auf einen Befreiungsschlag im Tabellenkeller.

Der ASV Weisendorf drehte in den ersten 45 Minuten auf und setzte sich verdient gegen Buckenhofen durch. Tim Fierus traf binnen fünf Minuten doppelt (34., 39.) und stellte früh die Weichen. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte erhöhte Moritz Weße sogar auf 3:0 (45.+2). Buckenhofen kam durch Julian Friedhelm (52.) nochmals heran, doch der ASV brachte den Vorsprung abgeklärt über die Zeit. Die Gäste beendeten das Spiel nach Gelb-Rot für Andreas Eichenmüller (84.) in Unterzahl.