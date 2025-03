Schutz für Schiedsrichter statt Stimmungsmache HFV weist anonyme Hetze entschieden zurück

Der Hessische Fußball-Verband (HFV) nimmt mit großer Besorgnis die zunehmenden Anfeindungen gegenüber Schiedsrichtern wahr. Neben körperlichen Übergriffen stehen Unparteiische immer häufiger unter erheblichem öffentlichen Druck – neuerdings auch durch anonyme Anschuldigungen und deren unkritische Verbreitung in den Medien. Dies wurde zuletzt im Krombacher-Hessenpokal-Viertelfinale zwischen Kickers Offenbach und dem SV Wehen Wiesbaden deutlich, als Schiedsrichter Steffen Rabe gezielt in die Kritik geriet.

Ein anonymer Brief, der vor der Partie veröffentlicht wurde, prangerte vermeintliche

Missstände im hessischen Schiedsrichterwesen an und stellte insbesondere die

Ansetzung von Steffen Rabe infrage. Der Brief enthielt abwertende Aussagen über seine

sportliche Perspektive sowie seine körperliche Leistungsfähigkeit. Darüber hinaus wurde

kritisiert, dass persönliche Beziehungen eine entscheidende Rolle bei der

Schiedsrichteransetzung gespielt hätten. Verbandsschiedsrichterobmann Klaus Holz

widerspricht diesen Vorwürfen entschieden: „Steffen Rabe gehört nach dem Ranking seit

Jahren zu den besten Schiedsrichtern der Liga, an seiner Seite standen zwei im

Profibereich tätige Schiedsrichterassistenten. Zur Einordnung: Das Pokalfinale pfiff letztes

Jahr Pascal Loschke und vor zwei Jahren Patrick Haustein, die bis dahin auch 'nur'

Hessenliga gepfiffen hatten. Es ist Usus, dass Schiedsrichter der Hessenliga für den

Pokalwettbewerb eingesetzt werden – das war und ist gängige Praxis.“

Trotz der schwierigen Ausgangslage ließ sich Steffen Rabe nicht beirren und leitete die

Partie souverän. Nach dem Spiel betonte er: „Es war das schwierigste Spiel in meiner

Laufbahn – nicht aufgrund der Partie selbst, sondern wegen der gesamten Gemengelage

durch die negative Meinungsmache und Presse.“ Trotz der widrigen Umstände erhielt er

große Unterstützung aus der Schiedsrichtergemeinschaft: „Viele meiner Schiri-Kollegen

haben mir bereits vor dem Spiel Zuspruch gegeben und mich bestärkt.“

Auch während einer hektischen Phase zwischen der 50. und 65. Minute mit zahlreichen

Vergehen und Verwarnungen auf beiden Seiten bewahrte Rabe Ruhe und behielt die

Kontrolle über das Spiel. Auch die sehr knappe Abseitsbewertung beim Treffer zum 0:4

stellte sich nachträglich als korrekt heraus. Es war sehr knapp, aber es lag keine

strafbare Abseitsstellung vor. Verbandsschiedsrichterobmann Klaus Holz betont: „Steffen

Rabe hat eine souveräne Spielleitung gezeigt. Trotz der hitzigen Atmosphäre ließ er sich

nicht verunsichern und leitete das Spiel mit Konsequenz und Übersicht.“

Nach Spielende suchten HFV-Präsidentin Silke Sinning, Schatzmeister Andre Stenda

sowie Verbandsschiedsrichterobmann Klaus Holz das persönliche Gespräch mit Steffen

Rabe in der Schiedsrichterkabine. Alle Beteiligten betonten ihre Wertschätzung für seine

Leistung und für die Arbeit aller Unparteiischen im HFV.

HFV-Präsidentin Silke Sinning stellt klar: „Es ist inakzeptabel, dass anonyme Briefe als

Grundlage für öffentliche Kritik herangezogen und von der Presse unreflektiert als

legitime Wahrheit verbreitet werden. Anstatt sich mit konstruktiven Lösungsansätzen für

das Schiedsrichterwesen zu beschäftigen, werden wir gezwungen, uns gegen haltlose

Vorwürfe zu verteidigen. Diese Art der öffentlichen Meinungsmache untergräbt nicht nur

das Vertrauen in unsere Unparteiischen, sondern beschädigt das gesamte

Schiedsrichterwesen. Gerade in den vergangenen Wochen kam es in Hessen vermehrt zu

Vorfällen, die deutlich machen, wie wichtig es ist, dass der Verband seine Schiedsrichter

schützt und sich mit Nachdruck für ihre Wertschätzung einsetzt.“

Schatzmeister Andre Stenda macht zudem auf die langfristigen Folgen solcher

öffentlichen Meinungsmache aufmerksam: „Diese Art der unsachlichen Kritik schreckt

neue Schiedsrichter ab, anstatt sie für diese verantwortungsvolle Aufgabe zu gewinnen.

Wer soll sich in Zukunft für das Schiedsrichteramt begeistern, wenn er mit derartigen

Angriffen rechnen muss? Wir alle sollten daran arbeiten, den Fußball konstruktiv

weiterzuentwickeln – und dazu gehören unsere Schiedsrichter als essenzieller

Bestandteil.“

Der Hessische Fußball-Verband steht geschlossen hinter seinen Schiedsrichtern. Sie sind

eine tragende Säule des Fußballs, die den fairen Wettbewerb ermöglichen und dafür

Respekt und Anerkennung verdienen. Persönliche Angriffe, insbesondere auf Basis

anonymer Anschuldigungen, sind nicht akzeptabel und werden vom Verband klar

zurückgewiesen.

Der HFV bietet vielfältige Ansätze, um Gewalt einzudämmen, wie das Beispiel der

Grünberger Erklärung zeigt. Präventiv arbeitet der HFV mit der Einführung des

Trainerpasses, Kurzschulungen, Workshops, Mediationen

(https://www.fairplayhessen.de/unsere-angebote/praevention), Konflikttrainings

(https://www.fairplayhessen.de/netzwerk/fussball-konfliktmanager) und

Deeskalationstrainings für Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter. Je nach Anfrage oder

Ausgangslage wird das Programm auf die individuellen Bedürfnisse zusammengestellt,

um das angestrebte Ziel zu erreichen. Darüber hinaus gibt es für hessische

Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter spezielle Schulungsveranstaltungen zu

verschiedenen Themen, um ihnen fundiertes Wissen und Handlungswerkzeuge für die

Arbeit auf dem Platz mitgeben zu können.

Zudem hat der HFV eine Anlaufstelle zur Meldung von Fällen von Gewalt und

Diskriminierung eingerichtet und das HFV-Sportgericht installiert.

Im Rahmen eines Kommunikationsplans werden HFV-Vizepräsident und Rechtsexperte Dr.

Axel Poth, HFV-Verbandsgerichtsvorsitzender Halil Öztas, HFV-Sportgerichtsvorsitzender

Dr. Stephan Dittl und Verbandsschiedsrichterobmann Klaus Holz schnellstmöglich

informiert, um direkt zielgerichtet handeln zu können. Mit Karsten Vollmar wurde im

Verbandsschiedsrichterausschuss extra eine Person installiert, die für soziale