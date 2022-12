Schutz für Schiedsrichter: Jonas Baumbach fordert härtere Strafen In "Dein Wunsch für den Amateurfußball" kann jeder seine Wünsche und Bedenken äußern - den Anfang macht Jonas Baumbach, der sich durch härtere Strafen einen besseren Schutz für Schiedsrichter wünscht.

In „ Dein Wunsch für den Amateurfußball “ kann jeder Spieler, Trainer, Schiedsrichter, Funktionär oder Fan seine Gedanken zur aktuellen Lage im Fußball äußern. Den Anfang im Winter 2022 macht Jonas Baumbach von Concordia Rheinberg. Sein Appell richtet sich an alle kickenden Akteure.

Jonas Baumbach ist Stammspieler beim A-Ligisten Concordia Rheinberg im Fußballkreis Moers. In seiner Liga aber auch in der näheren Umgebung hat es in den vergangenen Jahren immer wieder Zwischenfälle mit Schiedsrichtern gegeben. Das geht für ihn entsprechend nicht so weiter, deshalb fordert er eine klare Kante der Vereine gegen Gewalttäter und entsprechend hartes Durchgreifen der Vereine. Baumbachs Wunsch gleicht einem Appell, der flächendeckend von allen Amateurfußballern - egal in welcher Funktion - angenommen werden sollte.

"Wenn wir als Spieler/Trainer und Zuschauer weiterhin so undiszipliniert gegenüber den Schiedsrichtern auftreten, brauchen wir uns irgendwann nicht mehr wundern, dass es keiner mehr machen möchte. Ich wünsche mir von allen Verantwortlichen, bei jeglichen Vorkommnissen hart durchzugreifen. Wir müssen endlich dahin kommen, dass es jeder versteht, dass es nur unser Hobby ist und alle Spaß an diesem haben können. Auch ein Schiedsrichter kann mal einen miserablen Tag haben, genau wie ein Torwart oder Abwehrspieler. Fehler, aber auch Emotionen, gehören in Sport dazu. Nur in welchem Ausmaße diese mittlerweile an den Tag gelegt wird, ist nicht mehr hinnehmbar. Die meisten von uns spielen Kreisliga und auch die Schiedsrichter sind entsprechend Kreisliga. Ich hoffe, das geht langsam in einige Köpfe hinein."

