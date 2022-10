Schuster mit Doppelpack: TSV Waldtrudering siegt bei Alemannia Späte Entscheidung

Im Spiel bei Alemannia standen sich im ersten Durchgang zwei Kontrahenten auf Augenhöhe gegenüber, die leichten optischen Vorteile für das Gastteam schlugen sich in der Anfangsviertelstunde nicht wirklich in Chancen nieder.

Auch eine Vielzahl an Eckbällen und Freistößen sprang dabei heraus. Entsprechend fiel nach einer halben Stunde auch der verdiente Ausgleich nach einem Standard: Bei einem weiten Einwurf schoss Durisic im eigenen 5-Meter-Raum Buttermann ab und der Abpraller wurde aus 7 Metern ins lange Eck verwertet. Auch im Anschluss blieben die Gastgeber am Drücker, vergaben aber nach einem Durisic-Ballverlust im Spielaufbau die Möglichkeit zur Führung, als der durchgebrochene Linksaußen frei vor TW Weinbrenner an einem starken Reflex desselben scheiterte. Kurz vor dem Pausenpfiff gingen die Gäste wie aus dem Nichts erneut in Führung, als Kleimeier einem recht planlosen langen Ball hinterher ging, die Alemannen an der eigenen Grundlinie zu dritt die Situation nicht klären konnten und das Spielgerät so vors Tor trudelte, wo der mitgelaufene Durisic einschieben durfte.

Nach dem Seitenwechsel schienen die Hausherren mit den Gedanken noch in der Kabine zu sein, so dass der eingewechselte Hauschild innerhalb von 120 Sekunden zweimal frei auf den Keeper zusteuern durfte, einmal jedoch an dessen starker Abwehraktion scheiterte und das andere Mal das Gehäuse verfehlte. Auch im weiteren Verlauf des zweiten Durchgangs waren die Gäste nun die tonangebende Mannschaft, vergaben aber in Person von Schuster, Elsner und Bagehorn teils klarste Einschussmöglichkeiten.

In der 72. Minute kam der aufgerückte Gassner bei einem Steilpass vor dem Keeper an den Ball und wurde von diesem von den Beinen geholt; Schuster versenkte den fälligen Strafstoß zum vorentscheidenden 3:1. Zwar versuchte Alemannia weiterhin alles, gegen die im zweiten Durchgang extrem wachsame und zweikampfstarke Waldtruderinger Defensive war aber kein Durchkommen. So konnte Hauschild in der letzten Minute nach Balleroberung von Holderried und Steilpass von Elsner sogar noch das 4:1 erzielen.

Damit stand nach 90 Minuten ein aufgrund der erheblichen Leistungssteigerung nach dem Seitenwechsel völlig verdienter Waldtruderinger Erfolg.