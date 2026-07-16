Schussenpokal: Weingarten und Aulendorf erreichen Viertelfinale

– Foto: Simon Reichle

Am heutigen Donnerstag bot der Schussenpokal im Herrman Gropper Sportpark im Rahmen des 70-jährigen Vereinsjubiläums des SV Wolpertswende packenden Fußball. Der SV Weingarten setzte sich in einem torreichen Achtelfinalkrimi knapp durch, während die SG Aulendorf mit einem klaren Erfolg ebenfalls den Einzug in das Viertelfinale feierte.

Der SV Weingarten präsentierte sich am heutigen Donnerstag in einem emotionalen und torreichen Achtelfinalspiel. Am Ende jubelte die Mannschaft über einen knappen 3:2-Erfolg gegen den SV Mochenwangen. Die Partie bot von Beginn an packenden Fußball und viel Offensivdrang. Zunächst ging der SV Mochenwangen in Führung, als Gabriel Oancea in der 13. Minute das Tor zum 0:1 erzielte. In der 37. Minute glich der SV Weingarten mit dem Treffer zum 1:1 aus. Nach dem Seitenwechsel brachte Leonard Metz den SV Weingarten in der 57. Minute mit 2:1 in Front. Doch der SV Mochenwangen bewies Kampfgeist: Erneut war es Gabriel Oancea, der in der 61. Minute zum 2:2 ausglich. Die Entscheidung in dieser packenden Begegnung brachte schließlich Leonard Metz, der in der 74. Minute das erlösende Tor zum 3:2-Endstand für den SV Weingarten erzielte.

Souveräner Auftritt und klare Verhältnisse

Ein ganz anderes, aber nicht minder emotionales Bild bot sich im zweiten Achtelfinale des Tages. Die SG Aulendorf feierte einen Einzug in die nächste Runde und bezwang den SV Horgenzell deutlich mit 3:0. Den Grundstein für diesen Erfolg legte Lukas Steinhauser, der in der 37. Minute das Tor zum 0:1 erzielte. Nur wenige Minuten später erhöhte Jochen Daiber in der 40. Minute auf 0:2. Auch nach der Pause blieb die SG Aulendorf spielbestimmend: Erneut war es Jochen Daiber, der in der 54. Minute mit dem Treffer zum 0:3 für die endgültige Entscheidung sorgte.

Der Spielplan für das Viertelfinale am Samstag

Das Viertelfinale am Samstag, den 18. Juli 2026, verspricht weitere packende Duelle über die reguläre Distanz von 80 Minuten. Das Programm im Herrman Gropper Sportpark startet um 11 Uhr mit der Partie zwischen dem SV Baindt und der SGM Blitzenreute/Mochenwangen. Um 12:30 Uhr folgt das Aufeinandertreffen der SG Baienfurt und des SC Michelwinnaden. Am Nachmittag spielen um 15:30 Uhr der SV Bergatreute und der SV Reute gegeneinander, ehe um 17 Uhr das Viertelfinale zwischen dem SV Weingarten und der SG Aulendorf den Turniertag komplettiert.

Großer Finaltag und hochkarätiger Jugendfußball

Der sportliche Höhepunkt und große Finaltag bricht am Sonntag, den 19. Juli 2026, an. Das Turnier findet damit seinen emotionalen Abschluss. Die beiden Halbfinals werden über eine Spielzeit von 60 Minuten ausgetragen. Um 11 Uhr treffen im ersten Halbfinale die Gewinner des ersten und zweiten Viertelfinals aufeinander, gefolgt vom zweiten Halbfinale um 12:15 Uhr zwischen den Siegern des dritten und vierten Viertelfinals. Um 13:30 Uhr wird das Spiel um Platz drei zwischen den beiden Halbfinalverlierern angepfiffen. Als besonderes Highlight steht um 14 Uhr zudem ein Einlagespiel zwischen den U14-Teams des SC Freiburg und des FC Augsburg auf dem Programm. Das Finale um den begehrten Schussenpokal startet schließlich um 16:30 Uhr mit dem Duell der beiden Halbfinalsieger.