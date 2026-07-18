Schussenpokal: Kantersiege und Elfmeterdrama im Viertelfinale

– Foto: Simon Reichle

Am heutigen Samstag bot das Viertelfinale des Schussenpokals im Herrman Gropper Sportpark im Rahmen des 70-jährigen Vereinsjubiläums des SV Wolpertswende packenden und torreichen Fußball. Während der SV Baindt ein Torfestival feierte und auch die SG Baienfurt sowie der SV Bergatreute klare Siege verbuchten, musste der SV Weingarten für den Einzug in das Halbfinale bis in das Elfmeterschießen gehen.

Der SV Baindt präsentierte sich am heutigen Samstag in glänzender Spielfreude und feierte einen deutlichen 11:1-Erfolg gegen die SGM Blitzenreute/Mochenwangen. Dabei erwischte die SGM Blitzenreute/Mochenwangen den besseren Start, als Daniel Stephan in der 3. Minute das Tor zum 0:1 erzielte. Doch der SV Baindt antwortete prompt: Leon Geng glich in der 9. Minute zum 1:1 aus, ehe Mika Dantona in der 23. Minute per Foulelfmeter die Führung zum 2:1 markierte. Erneut Leon Geng in der 34. Minute zum 3:1 und Mika Dantona in der 35. Minute zum 4:1 schraubten das Ergebnis vor der Pause in die Höhe.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb der SV Baindt dominant. Tobias Fink traf in der 49. Minute zum 5:1, Lukas Zweifel erhöhte in der 52. Minute auf 6:1, und Mika Dantona legte in der 56. Minute das 7:1 sowie in der 67. Minute das 8:1 nach. Jan Fischer erzielte in der 71. Minute das 9:1, worauf Tobias Fink in der 73. Minute das 10:1 folgen ließ. In der 76. Minute scheiterte Mika Dantona mit einem Foulelfmeter am Torwart Jannis Rechner, ehe derselbe Mika Dantona in der 77. Minute mit dem Treffer zum 11:1-Endstand seinen fünften Torerfolg perfekt machte.

Souveräner Einzug ins Halbfinale trotz Strafstoß-Pech

Das zweite Viertelfinale bot ebenfalls eine klare Angelegenheit, bei der die SG Baienfurt einen 4:0-Sieg gegen den SC Michelwinnaden feierte. Julian Heinzler brachte sein Team in der 21. Minute per Foulelfmeter mit 1:0 in Führung. In der 32. Minute bot sich die Chance zu erhöhen, doch Nico Linder scheiterte mit einem Foulelfmeter am Torwart Fabian Heinzler. Kurz vor der Pause war es dann Fabian Frey, der in der 39. Minute das Tor zum 2:0 erzielte. In der Schlussphase machten Illia Rohulia in der 68. Minute mit dem Treffer zum 3:0 und Justin Miller in der 75. Minute mit dem Tor zum 4:0-Endstand den Erfolg perfekt.

Starker Auftritt und anhaltender Offensivdrang

Der SV Bergatreute knüpfte nahtlos an seine starke Form an und bezwang den SV Reute in den regulären 80 Minuten deutlich mit 5:0. Noah Hecht brachte die Mannschaft bereits in der 8. Minute mit dem Treffer zum 1:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Tobias Peter in der 53. Minute auf 2:0, bevor Anton Hoh nur wenige Minuten später in der 57. Minute das Tor zum 3:0 nachlegte. Der SV Bergatreute blieb weiterhin tonangebend: Noah Hecht schraubte das Ergebnis in der 62. Minute mit dem Treffer zum 4:0 weiter in die Höhe, und Tobias Peter setzte in der 79. Minute mit dem Tor zum 5:0-Endstand den Schlusspunkt.

Nervenschlacht erst vom Punkt entschieden

Das emotionalste Duell des Tages lieferten sich der SV Weingarten und die SG Aulendorf, das erst im Elfmeterschießen eine Entscheidung fand. In der regulären Spielzeit brachte Manuel Romer den SV Weingarten in der 26. Minute mit dem Tor zum 1:0 in Führung. Die SG Aulendorf bewies jedoch großen Kampfgeist und glich in der 60. Minute durch das Tor von Daniel Litz zum 1:1 aus. Da nach Ablauf der regulären 80 Minuten kein weiterer Treffer fiel, musste die Entscheidung vom Punkt fallen. Hier behielt der SV Weingarten die Nerven und setzte sich schließlich mit 5:2 nach Elfmeterschießen durch.

Der Fahrplan für den großen Finaltag am Sonntag

Am morgigen Sonntag, den 19. Juli 2026, findet der Schussenpokal im Herrman Gropper Sportpark seinen Höhepunkt. Die Halbfinalbegegnungen werden über eine Spielzeit von 60 Minuten ausgetragen. Um 11 Uhr treffen im ersten Halbfinale der SV Baindt und die SG Baienfurt aufeinander. Direkt im Anschluss um 12:15 Uhr kämpfen der SV Bergatreute und der SV Weingarten im zweiten Halbfinale um den Einzug in das Endspiel.

Um Platz drei geht es zwischen den beiden Verlierern der Halbfinals um 13:30 Uhr. Als weiteres Highlight findet um 14 Uhr zudem ein Einlagespiel zwischen den U14-Teams des SC Freiburg und des FC Augsburg statt. Das Finale um den Turniersieg beginnt schließlich um 16:30 Uhr mit dem Duell der beiden Halbfinalsieger.