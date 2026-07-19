Schussenpokal 2026: SV Weingarten triumphiert im Finale

– Foto: Simon Reichle

Am heutigen Sonntag erlebten die Zuschauer beim Schussenpokal im Herrman Gropper Sportpark im Rahmen des 70-jährigen Vereinsjubiläums des SV Wolpertswende den emotionalen Höhepunkt des Turniers. Der SV Weingarten krönte sich in einem intensiven Finale gegen die SG Baienfurt zum Turniersieger, nachdem bereits die Halbfinals und das Platzierungsspiel für großen sportlichen Ehrgeiz gesorgt hatten.

Im ersten Halbfinale feierte die SG Baienfurt einen Erfolg gegen den SV Baindt. Die Partie startete mit enormem Tempo, als Julian Heinzler in der 4. Minute das Tor zum 0:1 für die SG Baienfurt erzielte und nur zwei Minuten später in der 6. Minute auf 0:2 erhöhte. Der SV Baindt zeigte sich jedoch kampfbereit, und Leon Geng verkürzte in der 8. Minute schnell auf 1:2. In der zweiten Halbzeit sorgte schließlich erneut Julian Heinzler für die Entscheidung, indem er in der 33. Minute einen Foulelfmeter zum 1:3-Endstand verwandelte.

Späte Wende in der Nachspielzeit

Das zweite Halbfinale bot eine dramatische Schlussphase zwischen dem SV Bergatreute und dem SV Weingarten. Giulio Lang brachte den SV Bergatreute in der 35. Minute zunächst mit 1:0 in Führung. Der SV Weingarten drängte auf den Ausgleich, der Oleksander Prus in der 53. Minute per Handelfmeter zum 1:1 gelang. Als sich die Mannschaften bereits auf ein Unentschieden einstellten, überschlugen sich die Ereignisse: Luis König erzielte in der Nachspielzeit in der Minute 60.+1 den umjubelten Treffer zum 1:2-Sieg für den SV Weingarten.

Entscheidung vom Punkt im Platzierungsspiel

Um Platz drei trafen die beiden unterlegenen Halbfinalisten aufeinander. Der SV Bergatreute setzte sich gegen den SV Baindt knapp mit 5:4 im Elfmeterschießen durch.

Turniersieg im Finale und ein gelungenes Jubiläum

Das Finale brachte das Duell zwischen der SG Baienfurt und dem SV Weingarten. Die SG Baienfurt erwischte den besseren Start und ging in der 21. Minute durch ein Tor von Justin Matt mit 1:0 in Führung. Der SV Weingarten schlug jedoch zurück, als Oleksander Prus in der 29. Minute einen Foulelfmeter zum 1:1-Ausgleich verwandelte. Das entscheidende Tor zum 1:2-Endstand markierte Sviatoslav Melnyk in der 40. Minute, wodurch der SV Weingarten den Turniersieg perfekt machte. Als zusätzlicher Programmpunkt am heutigen Sonntag stand zudem ein Einlagespiel zwischen den U14-Teams des SC Freiburg und des FC Augsburg auf dem Plan.