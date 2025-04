Uffing, Fußball, SV Uffing gegen TSV Murnau, 1:1 Unentschieden, 12.04.2025, Foto: Dominik Bartl – Foto: Dominik Bartl

Schuss ins Glück – Murnaus Aufstiegsmission verkompliziert Frust bei Murnau Verlinkte Inhalte Kreisklasse Gruppe 3 TSV Murnau II SV Uffing

Der SV Uffing hat gegen den Spitznreiter TSV Murnau II ein Unentschieden gezaubert. Der Coach der Uffinger Kicker Florian Neuner freute sich besonders.

Sa., 12.04.2025, 15:00 Uhr SV Uffing SV Uffing TSV Murnau TSV Murnau II 1 1 Abpfiff Der Mann saß zwei Stunden auf Kohlen, ehe er in den Jubel nach Schlusspfiff eintauchen konnte. Florian Neuner durfte nach seiner Roten Karte vorige Woche nicht aktiv am Platz sein. Dafür hatte er den besten Blick auf die Heldentat seiner Uffinger Kicker. Im ersten Stock des Umkleidetrakts, in der Hausmeister-Wohnung, stand er am Balkon und sah, wie Routinier Martin Flöß in Minute 88 eine Freistoßflanke zum 1:1 über die Linie stocherte und damit Murnaus Aufstiegsmission weiter verkomplizierte.

Trainer Neuner freute sich spitzbübisch, dem alten Staffelsee-Rivalen eins ausgewischt zu haben – und das mit dieser Aufstellung. Die Hälfte der Startelf kickte vor wenigen Jahren noch in der Jugend oder in der Reserve. Ins Spiel kamen später Fußballer, die früher in Uffings Dritter Mannschaft gespielt hatten, weil Simon Gerg, Dominik Mayr und Dominik Igler angeschlagen ausgewechselt werden mussten. „Gegen diese Murnauer Mannschaft einen Punkt zu holen, fühle sich an wie ein Dreier.“