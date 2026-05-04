Schumpp dreht Spiel im Alleingang, Straßberg bleibt dran

Der FC Hechingen hat einen wichtigen Heimsieg gegen den SV Wurmlingen eingefahren hat. Für Hechingen bedeutet das den nächsten Schritt weg von den ganz gefährdeten Plätzen, während Wurmlingen im Tabellenkeller weiter unter Druck steht. Der FC Hechingen verbessert sicht auf 38 Punkte und ist nun Elfter, der SV Wurmlingen bleibt mit 25 Punkten auf Rang 16. ---

Es war eines der wildesten Spiele dieses Spieltags: Marc Wissmann brachte den SV Dotternhausen in der 9. Minute in Führung, Amar Isljam glich in der 15. Minute aus, Marc Wissmann traf in der 48. und 73. Minute erneut, während Justin Profft in der 67. Minute zwischenzeitlich zum 2:2 ausgeglichen hatte. Als alles nach einem Dotternhausener Sieg aussah, verwandelte Oktaj Amedov in der 90. Minute einen Foulelfmeter zum 3:3, ehe Albijan Spahija in der 90. Minute sogar noch das 4:3 erzielte. Für Schramberg/Sulgen ist dieser Sieg ein emotionales Lebenszeichen; Dotternhausen dagegen verschenkte in dramatischer Weise Punkte. Der SV Dotternhausen bleibt trotz der Niederlage mit 48 Punkten Sechster, die SG Schramberg/SV Sulgen kommt auf 22 Punkte und bleibt Siebzehnter.

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Der FC Grosselfingen startete besser und ging durch Vincenzo Laurato in der 5. Minute früh in Führung. Der TSV Frommern antwortete entschlossen: Finn Trickel glich in der 12. Minute aus, Lukas Foelsch traf in der 23. Minute zum 2:1, und Finn Trickel setzte in der 65. Minute den Schlusspunkt. Frommern holte sich wichtige Punkte im Abstiegskapmf, während Grosselfingen nach dem torreichen Auftritt der Vorwoche wieder ausgebremst wurde. Der TSV Frommern nun bei 35 Punkten auf Rang 13, der FC Grosselfingen bleibt mit 38 Punkten Zehnter.

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Die SGM SV Gruol / SV Erlaheim erwischte mit dem 0:1 durch Danny Schmid in der 6. Minute den besseren Start, doch Manuel Hauke glich für den TSV Trillfingen per Foulelfmeter in der 36. Minute aus. Felix Dormeyer brachte die Gäste in der 75. Minute erneut nach vorn, ehe Kai Krause nur zwei Minuten später zum 2:2 traf. Gruol/Erlaheim verbessert sich auf 50 Punkte und bleibt Vierter, Trillfingen steht mit 39 Punkten auf Rang neun.

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Die SG FC Hardt / Lauterbach überraschte den Spitzenreiter zunächst mit dem 1:0 durch Yannick Broghammer in der 18. Minute. Doch Robin Schumpp antwortete sofort in der 19. Minute, legte in der 26. und 37. Minute nach und machte mit dem verwandelten Foulelfmeter in der 76. Minute seinen Viererpack perfekt. Deißlingen/Lauffen drehte damit ein schweres Auswärtsspiel mit der Wucht eines Tabellenführers. Die SGM Deißlingen/Lauffen baut mit 74 Punkten ihre Spitzenposition aus, die SG FC Hardt/Lauterbach bleibt mit 49 Punkten Fünfter.

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Der SV Bubsheim gewann ein torreiches Spiel, das schon in der ersten Hälfte deutlich Fahrt aufnahm. Tom Samuel Mattes traf in der 4. Minute zum 1:0, Furkan Kazancio glich in der 14. Minute aus, Denis Ruks (25.), Dimitri Stroh (32.), Otto Waal (49.), Andreas Messmer (64.), Daniel Geisel (67.) und erneut Dimitri Stroh (83.) sorgten auf Gastgeberseite für die weiteren Treffer, während Marco Zimmermann (55.) und Marcel Kosic (58.) für Ebingen trafen. Der SV Bubsheim klettert mit nun 42 Punkten auf Rang acht, der FV Rot-Weiß Ebingen 2006 bleibt mit einem Punkt Letzter.

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Der TSV Straßberg 1903 musste sich gedulden, ehe Nick Schulz in der 53. Minute das 1:0 erzielte. Benedikt Bantle glich in der 57. Minute für die SGM Bösingen II/Beffendorf II aus, doch Leon Mathauer stellte in der 65. Minute den Heimsieg her. Straßberg erledigte damit die Pflicht und bleibt im Titelrennen eng dran. Straßberg mit 71 Punkten weiter auf Rang zwei, die SGM Bösingen II/Beffendorf II bleibt mit 29 Punkten auf Platz 15.

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Der SV Kolbingen setzte früh Akzente und ging durch Yannick Frühwirt in der 19. Minute in Führung. Daniel Stehle erhöhte in der 43. Minute auf 2:0, ehe Kim Leandro Bendrin kurz nach der Pause in der 48. Minute für den TSV Laufen/Eyach verkürzte. Kolbingen brachte den Vorsprung über die Zeit und sammelte damit wichtige Punkte für den Klassenerhalt. Der SV Kolbingen verbessert sich auf 36 Punkte und rückt auf Rang zwölf vor, während der TSV Laufen/Eyach mit 31 Punkten auf Platz 14 bleibt.

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