Schumacher eröffnet, Hilbig entscheidet: Riede II stürzt Thedinghausen

Im Viertelfinale des Kreispokals Verden setzte sich der MTV Riede II aus der 1. Kreisklasse mit 2:0 gegen den klassenhöheren TSV Thedinghausen aus der Kreisliga durch. Der Unterschied in der Spielklasse war über weite Strecken kaum zu erkennen, beide Teams neutralisierten sich weitgehend. Zwar hatten die Gäste einen Geschwindigkeitsvorteil, zwingende Chancen blieben jedoch Mangelware.

Kurz nach Wiederanpfiff sorgte Marcel Schumacher für den Führungstreffer. Sein Freistoß aus etwa 35 Metern kam tückisch als Aufsetzer und überraschte den Torwart völlig, der Ball schlug zum 1:0 ein. In der Folge wurde die Partie körperlicher, klare Torchancen blieben weiter selten.