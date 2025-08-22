Schumacher eröffnet, Hilbig entscheidet: Riede II stürzt Thedinghausen

Ein Freistoßkracher und ein Joker-Tor haben den MTV Riede II ins Halbfinale des Kreispokals Verden geschossen.
Im Viertelfinale des Kreispokals Verden setzte sich der MTV Riede II aus der 1. Kreisklasse mit 2:0 gegen den klassenhöheren TSV Thedinghausen aus der Kreisliga durch. Der Unterschied in der Spielklasse war über weite Strecken kaum zu erkennen, beide Teams neutralisierten sich weitgehend. Zwar hatten die Gäste einen Geschwindigkeitsvorteil, zwingende Chancen blieben jedoch Mangelware.
Kurz nach Wiederanpfiff sorgte Marcel Schumacher für den Führungstreffer. Sein Freistoß aus etwa 35 Metern kam tückisch als Aufsetzer und überraschte den Torwart völlig, der Ball schlug zum 1:0 ein. In der Folge wurde die Partie körperlicher, klare Torchancen blieben weiter selten.
In der Nachspielzeit fiel dann die Entscheidung. Zunächst vergaben die Gäste einen Freistoß deutlich über das Tor, im direkten Gegenzug schlug der MTV erneut zu. Zwei Joker standen dabei im Mittelpunkt: Micha Piepke, in der 80. Minute eingewechselt, legte den Ball auf Tim Hilbig, der seit der 72. Minute im Spiel war. Hilbig traf ins kurze Eck zum 2:0-Endstand.
Damit steht der MTV Riede II als klassentieferes Team im Halbfinale des Kreispokals Verden.