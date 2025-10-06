Schulzes „Sahnetag“ verhilft dem SV Schopfheim zur Spitzenposition

In der Kreisliga A West siegt der SV Schopfheim beim TuS Efringen-Kirchen und erobert den ersten Platz. Die Partie des SV Karsau in Malsburg lässt unwillkürlich an den Wettlauf zwischen Hase und Igel denken.

In der Vorsaison hatte der TuS Maulburg mit 44 Punkten locker die Klasse gehalten – trotz des mühsamen Starts mit sechs Punkten aus fünf Spielen. Heuer sieht es ungleich düsterer aus, in den ersten fünf Spielen ergatterte der TuS lediglich einen Zähler. In der Vorwoche haben sich der Verein und Trainer Theo Schoepf getrennt. Der Sportliche Leiter Hanspeter Elsasser übernimmt für vier Wochen die Übungsleitung, ehe ein neues Trainerteam präsentiert werden soll.

Als Elsasser vor der Runde das Amt des Sportchefs angetragen bekam, war er sich bewusst, dass der TuS Maulburg vor einer schwierigen Runde stand. Die Spielertrainer Vedat Erdogan und Jan-Niklas Levante hatten sich zum FV Lörrach-Brombach verabschiedet, wo sie die Landesliga-Reserve anleiten, und einige Spieler hatten sich ihnen angeschlossen. „Zu Beginn der Runde waren zehn Spieler weg“, führte Elsasser aus.