Schulzendorfs Titelmarsch und der Abstiegskampf

Der 19. Spieltag der Landesklasse Ost steht auf dem Programm. Während die SG Schulzendorf die Meisterschaft nach einer bisher dominanten Saison fest im Blick hat, kämpfen die Vereine am Tabellenende mit hohem Einsatz gegen den drohenden Abstieg in die Kreisoberliga.
Das Wochenende wird unter Flutlicht eröffnet, wenn der Tabellenzweite Markendorf empfängt. Für die Frankfurter Reserve, die aktuell bei 42 Punkten steht, ist ein Sieg Pflicht, um den Anschluss an die Tabellenspitze nicht endgültig zu verlieren. Das Hinspiel konnten die Oderstädter bereits mit 2:0 für sich entscheiden. Markendorf reist als Tabellenneunter mit 25 Punkten an und wird versuchen, die Frankfurter Aufstiegsambitionen zu dämpfen.
Bereits am Samstagvormittag geht es für den Teltower FV darum, seinen dritten Tabellenplatz zu festigen. Mit 37 Punkten hat man eine solide Ausgangslage, muss sich aber gegen die Schöneicher Reserve beweisen, die mit 24 Punkten auf Rang zehn im gesicherten Mittelfeld steht. Das Hinspiel war eine knappe Angelegenheit, die Teltow mit 2:1 gewann. Für Schöneiche bietet sich vor heimischer Kulisse die Chance zur Revanche.
Der souveräne Spitzenreiter aus Schulzendorf gastiert beim Tabellenzwölften. Mit 51 Punkten und einer Bilanz von 17 Siegen aus 18 Spielen scheint die Meisterschaft für Schulzendorf nur noch Formsache zu sein. Briesen benötigt mit 19 Punkten jedoch jeden Zähler, um sich weiter von der Abstiegszone zu distanzieren. Im Hinspiel ließ Schulzendorf beim 4:0-Erfolg keine Zweifel an der eigenen Stärke aufkommen.
Für Zossen spitzt sich die Lage im Tabellenkeller dramatisch zu. Mit nur 9 Punkten auf dem 14. Platz ist der Klassenerhalt in weiter Ferne. Guben Nord hingegen belegt mit 30 Punkten einen starken vierten Rang und geht als klarer Favorit in die Partie. Dass die Trauben für Zossen hoch hängen, zeigt das deutliche 4:0 der Gubener aus dem Hinspiel. Die Gastgeber müssen über sich hinauswachsen, um gegen die Offensivkraft des BSV zu bestehen.
Die Eintracht aus Königs Wusterhausen steht mit dem Rücken zur Wand. Nur 7 Punkte bedeuten den vorletzten Tabellenplatz und eine höchst prekäre Situation. Zu Gast ist Dahlewitz, das mit 28 Punkten auf Rang sieben steht und im Hinspiel beim 6:1-Sieg kurzen Prozess mit der Eintracht machte. Für KW ist dieses Heimspiel eine der letzten Gelegenheiten, mit Leidenschaft den Anschluss an das rettende Ufer wiederherzustellen.
In Wünsdorf trifft der Tabellensechste auf den Dreizehnten. Wünsdorf steht mit 28 Punkten solide da, während die Admira mit 12 Punkten nur knapp über dem Strich rangiert. Das Hinspiel endete mit einem deutlichen 4:1 für den MTV. Die Gäste aus Mittenwalde müssen defensiv deutlich stabiler stehen als in der ersten Begegnung, um im Kampf gegen den Abstieg nicht weiter an Boden zu verlieren.
Großbeeren empfängt als Tabellelfter die Reserve aus Fürstenwalde. Die Hausherren haben mit 20 Punkten und einem Spiel weniger noch alle Trümpfe für den Klassenerhalt in der Hand. Das Hinspiel war ein torreiches Festival, das Fürstenwalde II mit 7:4 gewann. Die Union-Reserve steht mit 30 Punkten auf Platz fünf und wird versuchen, ihre spielerische Überlegenheit erneut auszuspielen.
Das abgeschlagene Schlusslicht aus Eisenhüttenstadt braucht ein sportliches Wunder. Mit lediglich 4 Punkten und bereits 16 Niederlagen ist die Lage fast aussichtslos. Zu Gast ist Bestensee, das mit 28 Punkten auf Rang acht eine ordentliche Saison spielt. Das Hinspiel verlor Dynamo mit 1:3. Für die Gastgeber geht es in dieser Partie vor allem darum, mit unbändigem Willen den Stolz des Vereins zu verteidigen.
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