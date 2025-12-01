 2025-11-28T07:03:18.113Z

Allgemeines
Schulzendorf zerlegt Fürstenwalde – Frankfurt siegt im Topspiel

Landesklasse Ost: Die Übersicht über die Partien des 13. Spieltags

LK Ost Brandenburg
FSV Union II
FSV Dynamo
FV Blau-Weiß
Guben Nord

In der Landesklasse Ost setzte der 13. Spieltag starke Akzente: Tabellenführer Schulzendorf fegte Fürstenwalde mit einem halben Dutzend Treffer vom Platz, Frankfurt gewann ein torreiches Duell in Bestensee, und Guben Nord wie Markendorf demonstrierten eindrucksvoll ihre Offensivkraft. Auch im Tabellenkeller gab es Bewegung.

---

Sa., 29.11.2025, 10:30 Uhr
SV Germania 90 Schöneiche
SV Germania 90 SchöneicheSV Schöne. II
SV Grün-Weiß Großbeeren
SV Grün-Weiß GroßbeerenGroßbeeren
3
2
Abpfiff

Der SV Germania 90 Schöneiche II gewann ein wildes, emotional aufgeladenes Spiel mit 3:2. Schon in der 4. Minute brachte Fabian Goldhahn die Gäste aus Großbeeren in Führung. Doch Schöneiche antwortete entschlossen. Robert Szczegula glich in der 19. Minute aus und drehte die Partie in der 33. Minute. Nach dem Seitenwechsel traf Lucas Peyler in der 52. Minute zum 2:2, ehe Robert Szczegula in der 75. Minute seinen dritten Treffer markierte und Schöneiche damit einen wichtigen Heimsieg sicherte. Beide Teams lieferten ein intensives Duell.

---

Sa., 29.11.2025, 13:00 Uhr
SV Grün-Weiß Union Bestensee
SV Grün-Weiß Union BestenseeSV Bestensee
1. FC Frankfurt (Oder)
1. FC Frankfurt (Oder)1.FC Frankf. II
3
5
Abpfiff

Frankfurt II setzte sich in einem torreichen Duell mit 5:3 in Bestensee durch. Erik Huwe traf bereits in der 7. Minute, Tobias Fiebig erhöhte in der 17. Minute. Zwar verschoss Leon Bialek einen Foulelfmeter, doch Florian Kluwe verkürzte in der 28. Minute. Kurz vor der Pause stellte Rick Drews in der 45.+1 Minute auf 3:1. Gustav Lemke machte es in der 47. Minute wieder spannend, doch Luis Müller (70.) und Paul Karaszewski (74.) entschieden die Partie. Paul Ludwig verkürzte in der 85. Minute, doch für Bestensee reichte es nicht. Frankfurt bleibt mit diesem Auswärtssieg erster Verfolger des Tabellenführers.

---

Sa., 29.11.2025, 10:30 Uhr
FSV Union Fürstenwalde
FSV Union FürstenwaldeFSV Union II
SG Schulzendorf 1931
SG Schulzendorf 1931Schulzendorf
0
6

Das Ergebnis dieses Spiels spricht für sich: Schulzendorf fegte Fürstenwalde II mit 6:0 vom Platz und untermauerte damit seine Ausnahmestellung. Mick-Oliver Thiel eröffnete in der 7. Minute, danach dominierte der Spitzenreiter. Steven Ewaldt erhöhte in der 39. und 65. Minute, ehe Gheorghe Nitica (70.) und Bennet Wengler (72./74.) nachlegten. Union spielte zusätzlich durch eine Rote Karte gegen Manuel Radke in der 42. Minute in Unterzahl. Schulzendorf marschiert weiter – mit 52 erzielten Toren und nur einer Niederlage.

---

Sa., 29.11.2025, 13:00 Uhr
FSV Admira 2016
FSV Admira 2016FSV Admira
Breesener SV Guben Nord
Breesener SV Guben NordGuben Nord
0
4
Abpfiff
+Video

Der FSV Admira 2016 erlebte einen gebrauchten Nachmittag – und Guben Nord spielte sich in einen Rausch. 0:4 hieß es am Ende. Jannis Volger traf in der 14. Minute, Timo Geppert legte in der 28. Minute nach. Guben verpasste durch einen verschossenen Foulelfmeter von Luca Bäcker in der 19. Minute eine höhere Führung, baute diese aber dennoch aus: Bäcker traf dann in der 47. Minute, Volger setzte in der 65. Minute den Deckel drauf. Nach der Gelb-Roten Karte für Niklas Lehmann (18.) war Admira chancenlos.

---

Sa., 29.11.2025, 14:00 Uhr
SV Blau-Weiß Dahlewitz
SV Blau-Weiß DahlewitzDahlewitz
MSV Zossen 07
MSV Zossen 07MSV Zossen
3
1
Abpfiff

Dahlewitz setzte sich mit einem 3:1 gegen den MSV Zossen durch. Benjamin Lehmann eröffnete in der 4. Minute, Giulian Strauß erhöhte nur eine Minute später. Zwar verkürzte Malte Christian Jochim in der 39. Minute, doch Dahlewitz behielt die Kontrolle. In der Nachspielzeit setzte Marcel Blume mit dem 3:1 in der 90.+5 Minute den Schlusspunkt. Dahlewitz sammelt wichtige Punkte im Kampf um die obere Tabellenhälfte, während Zossen weiter tief im Tabellenkeller feststeckt.

---

Sa., 29.11.2025, 13:00 Uhr
Teltower FV 1913
Teltower FV 1913Teltower FV
FV Blau-Weiß 90 Briesen
FV Blau-Weiß 90 BriesenFV Blau-Weiß
3
2
Abpfiff

Yannick Flohr brachte die Hausherren in der 28. Minute in Führung, Benedict Frieauff erhöhte in der 77. Minute. Tim Friedrich stellte in der 83. Minute auf 3:0 und glaubte das Spiel entschieden zu haben. Doch Briesen bäumte sich in den letzten Minuten nochmal auf. Frank Christoph traf in der 85. Minute, Toni Moritz verwandelte einen Foulelfmeter in der 90.+2 Minute. Teltow rettete den Sieg über die Zeit und bleibt dem Spitzenfeld dicht auf den Fersen.

---

Sa., 29.11.2025, 13:00 Uhr
FSV Eintracht 1910 Königs Wusterhausen
FSV Eintracht 1910 Königs WusterhausenFSV 1910 KW
SV Blau-Weiss Markendorf
SV Blau-Weiss MarkendorfMarkendorf
0
5
Abpfiff

Markendorf setzte in Königs Wusterhausen ein Ausrufezeichen und gewann 5:0. Justin Rusko eröffnete in der 34. Minute, danach dominierte Markendorf die Partie. Dominic Menzel traf in der 61. Minute, Sascha Witt erhöhte in der 73. Minute. Derenik Mayilyan legte in der 78. und 89. Minute einen Doppelpack nach. Markendorf hat damit seine Ambitionen im Mittelfeld untermauert.

---

Sa., 29.11.2025, 13:00 Uhr
MTV Wünsdorf 1910
MTV Wünsdorf 1910Wünsdorf
FSV Dynamo Eisenhüttenstadt
FSV Dynamo EisenhüttenstadtFSV Dynamo
4
0
Abpfiff

Wünsdorf ließ Eisenhüttenstadt beim 4:0 keine Chance. Germain Lowsky traf früh in der 15. Minute, Spartak Doda erhöhte in der 27. Minute. Maximilian Hofmann sorgte in der 42. Minute für die Vorentscheidung. In der 81. Minute setzte Florian Miegel den Schlusspunkt. Dynamo Eisenhüttenstadt arbeitete zwar engagiert, fand aber gegen die Wünsdorfer Offensive zu selten Zugriff.

