Schulzendorf will Serie ausbauen – Frankfurt im Topspiel gefordert

Der SV Germania 90 Schöneiche II empfängt den SV Blau-Weiss Markendorf zum Auftakt des Spieltags. Schöneiche zeigte zuletzt beim 4:0 in Admira eine starke Leistung. Nico Crusius traf kurz vor der Pause, Emil Peter Eckhardt, Oscar Paul Weinert und Antonio Schulze machten den klaren Auswärtssieg perfekt. Markendorf dagegen erlebte in Briesen ein Debakel. Nach zwei Platzverweisen und einem verschossenen Handelfmeter verlor die Mannschaft mit 1:9. Nur Derenik Mayilyan traf für die Gäste. Während Schöneiche mit einem Sieg weiter nach oben klettern kann, braucht Markendorf dringend Punkte, um nicht im Tabellenkeller festzustecken. ---

Der SV Grün-Weiß Großbeeren will nach dem 1:1 in Guben wieder dreifach punkten. Lucas Peyler sorgte spät für den Ausgleich, sicherte damit den zweiten Auswärtspunkt der Saison. Gegner MSV Zossen reist mit neuem Selbstvertrauen an: Durch den 2:1-Sieg gegen Eisenhüttenstadt feierte der MSV den ersten Saisondreier. James Thomas Czesky und Nick Hamm erzielten die entscheidenden Tore. Beide Mannschaften stehen in der unteren Tabellenhälfte – ein Erfolg wäre für beide ein wichtiger Schritt Richtung Mittelfeld. ---

Morgen, 14:00 Uhr FSV Admira 2016 FSV Admira FSV Union Fürstenwalde FSV Union II 14:00 PUSH

Nach der deutlichen 0:4-Niederlage gegen Schöneiche steht der FSV Admira unter Druck. Nur drei Siege aus neun Spielen sind zu wenig, um sich vom Tabellenkeller zu lösen. Union Fürstenwalde II kam zuletzt ebenfalls nicht über ein 1:2 gegen Dahlewitz hinaus. Lennox Nachkunst hatte die Führung erzielt, ehe späte Gegentore die Punkte kosteten. Beide Teams wollen Wiedergutmachung leisten – Admira braucht mehr Durchschlagskraft, Fürstenwalde Stabilität in der Defensive. ---

Blau-Weiß Dahlewitz empfängt Union Bestensee in starker Verfassung. Der Tabellen­dritte gewann in Fürstenwalde dank eines späten Treffers von Marcel Blume mit 2:1 und feierte den siebten Saisonsieg. Bestensee kommt nach einem emotionalen 4:2 gegen Teltow, bei dem Paul Niesler zweimal traf und Gustav Lemke kurz vor Schluss die Führung erzielte. Beide Mannschaften überzeugten zuletzt offensiv – es dürfte ein Spiel auf Augenhöhe werden, in dem Kleinigkeiten über den Ausgang entscheiden. ---

Ein Spitzenspiel steigt in Teltow, wo der Fünftplatzierte den Tabellenzweiten 1. FC Frankfurt II empfängt. Der Aufsteiger bleibt mit acht Siegen aus neun Spielen das Maß der Dinge hinter Spitzenreiter Schulzendorf. Beim 5:2 gegen Königs Wusterhausen trafen Dustin Berger, Luis Müller, Rick Drews (zweimal) und Tobias Fiebig. Teltow dagegen verlor in Bestensee mit 2:4, trotz Toren von Tarig Rashied und Tim Friedrich. Die Gastgeber wollen zuhause Wiedergutmachung betreiben, Frankfurt seine Siegesserie fortsetzen. ---

Morgen, 14:00 Uhr FSV Eintracht 1910 Königs Wusterhausen FSV 1910 KW SG Schulzendorf 1931 Schulzendorf 14:00 PUSH

Der FSV Eintracht Königs Wusterhausen steht vor einer Herkulesaufgabe: Der Tabellenführer Schulzendorf kommt mit neun Siegen aus zehn Spielen und dem Selbstbewusstsein eines Titelanwärters. Beim 2:1 gegen Wünsdorf sorgten Mick-Oliver Thiel und Steven Ewaldt für den neunten Erfolg. Königs Wusterhausen unterlag zuletzt in Frankfurt mit 2:5, Leon Brecht traf doppelt. Für die Gastgeber geht es vor allem darum, gegen die Offensivpower der Schulzendorfer standzuhalten. ---

Morgen, 14:00 Uhr MTV Wünsdorf 1910 Wünsdorf Breesener SV Guben Nord Guben Nord 14:00 PUSH

Nach der knappen 1:2-Niederlage in Schulzendorf will der MTV Wünsdorf zurück in die Erfolgsspur. Vallery Tanyi Enaka hatte in der 81. Minute den Anschlusstreffer erzielt, doch es reichte nicht mehr für Punkte. Der Gegner aus Guben kommt mit gemischten Gefühlen – nach einem 1:1 in Großbeeren, bei dem Justin Lehmann traf, blieb der BSV hinter den Erwartungen zurück. Beide Teams sind torgefährlich, ein offener Schlagabtausch ist zu erwarten. ---