Schulzendorf unter Druck – Frankfurt reist zum nächsten Härtetest

Der SV Germania 90 Schöneiche II geht nach dem emotionalen 1:1 in Bestensee ins nächste Duell. Robert Szczegula brachte die Mannschaft in der 67. Minute in Führung, doch der Ausgleich durch Arne Busch in der Nachspielzeit fühlte sich wie ein Stich ins Herz an. Großbeeren dagegen reist mit gemischten Gefühlen an: Der 1:2-Rückschlag in Eisenhüttenstadt war überraschend und schmerzlich. Kevin Frischen traf zunächst, doch das Team verlor nach Gegentoren von Nico Urbansky und Ryszard Kupper die Kontrolle. Beide Mannschaften suchen nun dringend Stabilität – und werden wissen, dass ein Sieg sie wieder in ruhigere Tabellenregionen führen könnte. ---

Bestensee lebt von späten Momenten. Das 1:1 gegen Schöneiche II – Arne Busch traf erst in der 90.+3 – zeigte Moral, aber auch die anhaltende Unsicherheit im Spielaufbau. Nun wartet mit dem 1. FC Frankfurt II der Tabellenzweite, der beim 2:2 gegen Fürstenwalde zwar zwei Punkte liegen ließ, aber in der Schlussphase durch Kieran Czech zumindest noch rettete, was zu retten war. Dustin Berger hatte früh getroffen, danach entwickelte sich ein wilder Schlagabtausch. Frankfurt bleibt schwer zu bespielen – Bestensee braucht eine fehlerfreie Leistung, um den Favoriten zu stoppen. ---

Morgen, 10:30 Uhr FSV Union Fürstenwalde FSV Union II SG Schulzendorf 1931 Schulzendorf 10:30 PUSH

Ein Topspiel: Fürstenwalde II empfängt den Tabellenführer aus Schulzendorf. Union II kam zuletzt zu einem 2:2 in Frankfurt – Mohammed Abushammala und Torjäger Tom Haack drehten das Spiel zwischenzeitlich sogar. Doch Schulzendorf reist mit einem 2:1 gegen Admira an, in dem Steven Ewaldt erneut entscheidend traf. Der Spitzenreiter war nicht ganz so dominant wie zuvor, aber er gewann dennoch. Fürstenwalde zeigte in Frankfurt, dass sie jeden Gegner vor Probleme stellen können – Schulzendorf darf sich keinen Fehler erlauben. ---

Morgen, 13:00 Uhr FSV Admira 2016 FSV Admira Breesener SV Guben Nord Guben Nord 13:00 PUSH

Die Stimmung dürfte recht gut sein: Admira verlor lediglich mit 1:2 in Schulzendorf, hielt dabei lange couragiert dagegen. Daniel Kemnitz erzielte dort den Ausgleich, bevor Steven Ewaldt das Spiel entschied. Nun kommt mit Guben Nord ein Gegner, der vor Offensivwucht strotzt. Beim 3:1 gegen Dahlewitz traf Adam Stanislaw Moczulski doppelt, Timo Geppert eröffnete. Das Team steht auf Rang drei und spielt momentan stark. Für Admira wird es ein Spiel, in dem jeder Fehler bestraft werden könnte. ---

Blau-Weiß Dahlewitz kommt mit einer 1:3-Niederlage aus Guben zurück, in der Malte Kriegsmann zwar zum 1:1 ausglich, aber danach zwei schnelle Gegentore die Hoffnung zerstörten. Zossen erlebte beim 1:4 gegen Teltow einen typischen Nachmittag: ein frühes Gegentor, eine gute Antwort durch Florian Kozik, dann aber die Niederlage. Mit nur sechs Punkten steckt der MSV tief im Tabellenkeller. Dahlewitz wird selbst nach der verpassten Chance im Spitzenduell nun auf Wiedergutmachung drängen – die Rollen sind klar verteilt, doch Zossen hat zuletzt immer wieder Mut bewiesen. ---

Der Teltower FV reist mit breiter Brust an. Das 4:1 in Zossen zeigte vor allem Offensivstärke: Tim Friedrich traf früh, Jonas Gabler und Benjamin Milles (Kuppke) legten nach, Kylian Bahner setzte den Schlusspunkt. Doch Briesen kommt nach dem überzeugenden 5:1 gegen Königs Wusterhausen mit Selbstvertrauen. Thomas Zupp legte einen Dreierpack hin, Wojciech Stanislaw Zieniewicz und Jonas Noske trafen ebenfalls. Teltow ist eines der konstantesten Teams der Liga – Briesen aber eines der gefährlichsten, wenn es einmal läuft. Ein Duell mit hohem Tempo ist garantiert. ---

Der FSV Eintracht Königs Wusterhausen geht angeschlagen in dieses Spiel: Das 1:5 in Briesen offenbarte defensive Schwächen. Ivan Mazurenko gelang in der 83. Minute nur noch ein Ehrentreffer. Markendorf dagegen reist mit Rückenwind an. Das 3:0 gegen Wünsdorf war ein Statement: Kevin Rene Meissner, Derenik Mayilyan und Justin Rusko trafen in einem abgeklärten Auftritt. Auch wenn die Tabelle sie trennt, spricht die Form klar für die Gäste – aber Königs Wusterhausen hat in Heimspielen schon häufiger überrascht. ---

Morgen, 13:00 Uhr MTV Wünsdorf 1910 Wünsdorf FSV Dynamo Eisenhüttenstadt FSV Dynamo 13:00 PUSH