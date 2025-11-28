 2025-11-28T07:03:18.113Z

Allgemeines
– Foto: Bernd Pflughöft

Schulzendorf unter Druck – Frankfurt reist zum nächsten Härtetest

Landesklasse Ost: Die Übersicht über die Partien des 13. Spieltags

Die Landesklasse Ost startet in den 13. Spieltag – mit wegweisenden Begegnungen an der Spitze wie im Abstiegskampf. Spitzenreiter Schulzendorf reist nach Fürstenwalde, Frankfurt muss auswärts in Bestensee bestehen. Markendorf tritt nach dem 3:0-Coup gegen Wünsdorf in Königs Wusterhausen an, während Eisenhüttenstadt seinen ersten Saisonsieg vergolden möchte.

---

Morgen, 10:30 Uhr
SV Germania 90 Schöneiche
SV Germania 90 SchöneicheSV Schöne. II
SV Grün-Weiß Großbeeren
SV Grün-Weiß GroßbeerenGroßbeeren
10:30

Der SV Germania 90 Schöneiche II geht nach dem emotionalen 1:1 in Bestensee ins nächste Duell. Robert Szczegula brachte die Mannschaft in der 67. Minute in Führung, doch der Ausgleich durch Arne Busch in der Nachspielzeit fühlte sich wie ein Stich ins Herz an. Großbeeren dagegen reist mit gemischten Gefühlen an: Der 1:2-Rückschlag in Eisenhüttenstadt war überraschend und schmerzlich. Kevin Frischen traf zunächst, doch das Team verlor nach Gegentoren von Nico Urbansky und Ryszard Kupper die Kontrolle. Beide Mannschaften suchen nun dringend Stabilität – und werden wissen, dass ein Sieg sie wieder in ruhigere Tabellenregionen führen könnte.

---

Morgen, 13:00 Uhr
SV Grün-Weiß Union Bestensee
SV Grün-Weiß Union BestenseeSV Bestensee
1. FC Frankfurt (Oder)
1. FC Frankfurt (Oder)1.FC Frankf. II
13:00

Bestensee lebt von späten Momenten. Das 1:1 gegen Schöneiche II – Arne Busch traf erst in der 90.+3 – zeigte Moral, aber auch die anhaltende Unsicherheit im Spielaufbau. Nun wartet mit dem 1. FC Frankfurt II der Tabellenzweite, der beim 2:2 gegen Fürstenwalde zwar zwei Punkte liegen ließ, aber in der Schlussphase durch Kieran Czech zumindest noch rettete, was zu retten war. Dustin Berger hatte früh getroffen, danach entwickelte sich ein wilder Schlagabtausch. Frankfurt bleibt schwer zu bespielen – Bestensee braucht eine fehlerfreie Leistung, um den Favoriten zu stoppen.

---

Morgen, 10:30 Uhr
FSV Union Fürstenwalde
FSV Union FürstenwaldeFSV Union II
SG Schulzendorf 1931
SG Schulzendorf 1931Schulzendorf
10:30

Ein Topspiel: Fürstenwalde II empfängt den Tabellenführer aus Schulzendorf. Union II kam zuletzt zu einem 2:2 in Frankfurt – Mohammed Abushammala und Torjäger Tom Haack drehten das Spiel zwischenzeitlich sogar. Doch Schulzendorf reist mit einem 2:1 gegen Admira an, in dem Steven Ewaldt erneut entscheidend traf. Der Spitzenreiter war nicht ganz so dominant wie zuvor, aber er gewann dennoch. Fürstenwalde zeigte in Frankfurt, dass sie jeden Gegner vor Probleme stellen können – Schulzendorf darf sich keinen Fehler erlauben.

---

Morgen, 13:00 Uhr
FSV Admira 2016
FSV Admira 2016FSV Admira
Breesener SV Guben Nord
Breesener SV Guben NordGuben Nord
13:00

Die Stimmung dürfte recht gut sein: Admira verlor lediglich mit 1:2 in Schulzendorf, hielt dabei lange couragiert dagegen. Daniel Kemnitz erzielte dort den Ausgleich, bevor Steven Ewaldt das Spiel entschied. Nun kommt mit Guben Nord ein Gegner, der vor Offensivwucht strotzt. Beim 3:1 gegen Dahlewitz traf Adam Stanislaw Moczulski doppelt, Timo Geppert eröffnete. Das Team steht auf Rang drei und spielt momentan stark. Für Admira wird es ein Spiel, in dem jeder Fehler bestraft werden könnte.

---

Morgen, 14:00 Uhr
SV Blau-Weiß Dahlewitz
SV Blau-Weiß DahlewitzDahlewitz
MSV Zossen 07
MSV Zossen 07MSV Zossen
14:00

Blau-Weiß Dahlewitz kommt mit einer 1:3-Niederlage aus Guben zurück, in der Malte Kriegsmann zwar zum 1:1 ausglich, aber danach zwei schnelle Gegentore die Hoffnung zerstörten. Zossen erlebte beim 1:4 gegen Teltow einen typischen Nachmittag: ein frühes Gegentor, eine gute Antwort durch Florian Kozik, dann aber die Niederlage. Mit nur sechs Punkten steckt der MSV tief im Tabellenkeller. Dahlewitz wird selbst nach der verpassten Chance im Spitzenduell nun auf Wiedergutmachung drängen – die Rollen sind klar verteilt, doch Zossen hat zuletzt immer wieder Mut bewiesen.

---

Morgen, 13:00 Uhr
Teltower FV 1913
Teltower FV 1913Teltower FV
FV Blau-Weiß 90 Briesen
FV Blau-Weiß 90 BriesenFV Blau-Weiß
13:00

Der Teltower FV reist mit breiter Brust an. Das 4:1 in Zossen zeigte vor allem Offensivstärke: Tim Friedrich traf früh, Jonas Gabler und Benjamin Milles (Kuppke) legten nach, Kylian Bahner setzte den Schlusspunkt. Doch Briesen kommt nach dem überzeugenden 5:1 gegen Königs Wusterhausen mit Selbstvertrauen. Thomas Zupp legte einen Dreierpack hin, Wojciech Stanislaw Zieniewicz und Jonas Noske trafen ebenfalls. Teltow ist eines der konstantesten Teams der Liga – Briesen aber eines der gefährlichsten, wenn es einmal läuft. Ein Duell mit hohem Tempo ist garantiert.

---

Morgen, 13:00 Uhr
FSV Eintracht 1910 Königs Wusterhausen
FSV Eintracht 1910 Königs WusterhausenFSV 1910 KW
SV Blau-Weiss Markendorf
SV Blau-Weiss MarkendorfMarkendorf
13:00

Der FSV Eintracht Königs Wusterhausen geht angeschlagen in dieses Spiel: Das 1:5 in Briesen offenbarte defensive Schwächen. Ivan Mazurenko gelang in der 83. Minute nur noch ein Ehrentreffer. Markendorf dagegen reist mit Rückenwind an. Das 3:0 gegen Wünsdorf war ein Statement: Kevin Rene Meissner, Derenik Mayilyan und Justin Rusko trafen in einem abgeklärten Auftritt. Auch wenn die Tabelle sie trennt, spricht die Form klar für die Gäste – aber Königs Wusterhausen hat in Heimspielen schon häufiger überrascht.

---

Morgen, 13:00 Uhr
MTV Wünsdorf 1910
MTV Wünsdorf 1910Wünsdorf
FSV Dynamo Eisenhüttenstadt
FSV Dynamo EisenhüttenstadtFSV Dynamo
13:00

Der MTV Wünsdorf ist nach der 0:3-Niederlage in Markendorf gefordert. Die Mannschaft rutschte dadurch aus den Topvier, zeigte insbesondere in der Offensive ungewohnte Harmlosigkeit. Der Gegner: ein plötzlich erwachtes Eisenhüttenstadt. Der FSV Dynamo holte beim 2:1 gegen Großbeeren den ersten Sieg der Saison. Ryszard Kupper und Nico Urbansky drehten die Partie nach der Führung durch Kevin Frischen – ein emotionaler Befreiungsschlag für ein lange gebeuteltes Team. Wünsdorf bleibt Favorit, aber Dynamo will beweisen, dass der Sieg kein Zufall war.

