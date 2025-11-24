Schulzendorf siegt, Frankfurt stoppt Fürstenwalde, Dynamo jubelt

Der 12. Spieltag der Landesklasse Ost bot ein Wechselspiel. Tabellenführer Schulzendorf behauptete mit einem Arbeitssieg seine Spitzenposition, der 1. FC Frankfurt II rettete spät ein Remis im Verfolgerduell, während Markendorf, Briesen und Guben Nord deutliche Ausrufezeichen setzten. Im Tabellenkeller gelang Dynamo Eisenhüttenstadt der erste Saisonsieg.

Der SV Grün-Weiß Union Bestensee und Germania Schöneiche II trennten sich 1:1 – ein Ergebnis, das beide Teams letztlich im Tabellenmittelfeld hält. Die Gäste gingen nach einer ausgeglichenen ersten Stunde in der 67. Minute durch Robert Szczegula in Führung. Bestensee musste lange anrennen, fand aber in letzter Sekunde die passende Antwort: Arne Busch traf in der dritten Minute der Nachspielzeit zum 1:1. Ein Punkt, der sich für die Gastgeber wie ein Befreiungsschlag anfühlen dürfte. ---

Markendorf zeigt seine Heimstärke – und wie. Der 3:0-Sieg gegen den MTV Wünsdorf war hoch emotional. Schon in der 12. Minute brachte Kevin Rene Meissner die Gastgeber in Führung, bevor Derenik Mayilyan in der 20. Minute nachlegte. Nach der Pause kontrollierte Markendorf das Geschehen, Justin Rusko traf in der 68. Minute zum 3:0-Endstand. Wünsdorf, zuletzt stabil und mit Ambitionen auf die Spitze, fand nie zu seinem Tempo. Markendorf dagegen verbessert sich nach dem sechsten Saisonsieg. ---

Der FV Blau-Weiß 90 Briesen meldete sich mit einem klaren 5:1 zurück und fügte Eintracht Königs Wusterhausen erneut eine schmerzhafte Niederlage zu. Thomas Zupp war der überragende Mann dieser Partie: Er erzielte das 1:0 in der 11. Minute, legte in der 30. Minute nach und setzte in der 81. Minute seinen dritten Treffer oben drauf. Dazwischen trafen Wojciech Stanislaw Zieniewicz (60.) und Jonas Noske (69.) zum zwischenzeitlichen 4:0. Ivan Mazurenko gelang in der 83. Minute nur noch Ergebniskosmetik. Briesen springt durch den Sieg wieder ins Tabellenmittelfeld. ---

Der MSV Zossen bleibt auch gegen Spitzenteams mutig, aber am Ende chancenlos. Schon in der 6. Minute brachte Tim Friedrich die favorisierten Teltower in Führung, ehe Florian Kozik nur zwei Minuten später zum 1:1 ausglich und die Hoffnung aufleben ließ. Doch Teltow blieb geduldig: Jonas Gabler traf in der 43. Minute zum 1:2, Benjamin Milles erhöhte in der 63. Minute nach und Kylian Bahner setzte in der 90. Minute den 1:4-Schlusspunkt. Zossen bleibt damit im Tabellenkeller hängen, während Teltow seinen Platz in der Spitzengruppe festigt. ---

Der Breesener SV Guben Nord gehört zu den formstärksten Teams. Beim 3:1 gegen Dahlewitz zeigte die Mannschaft erneut ihre offensive Durchschlagskraft. Timo Geppert eröffnete in der 23. Minute, doch Malte Kriegsmann glich in der 30. Minute aus. Nur zwei Minuten später legte Adam Stanislaw Moczulski das 2:1 nach, ehe er in der 54. Minute auch das 3:1 markierte. Dahlewitz, das vor dem Spiel noch im Kampf um die oberen Plätze stand, rutscht nach dieser Niederlage wieder etwas ab. Guben Nord hingegen steht mit nun 45 erzielten Toren in den Top-3. ---

Die SG Schulzendorf bleibt das Maß aller Dinge. Gegen den FSV Admira 2016 gewann der Tabellenführer mit 2:1, musste dafür aber härter kämpfen als zuletzt. Gheorghe Nitica brachte Schulzendorf in der 15. Minute in Führung, doch Daniel Kemnitz glich in der 27. Minute aus. Erst in der 66. Minute gelang Steven Ewaldt das entscheidende 2:1 – auf schwierigem Geläuf, aber mit der Souveränität eines Spitzenreiters. Schulzendorf steht nun bei beeindruckenden 39 Punkten aus 14 Spielen. ---

Das Spitzenspiel hielt, was es versprach – am Ende trennten sich Frankfurt II und Fürstenwalde II 2:2. Dustin Berger brachte den Aufsteiger in der 25. Minute in Führung, Mohammed Abushammala glich in der 35. Minute aus. Kurz vor der Pause drehte Torjäger Tom Haack in der 42. Minute das Spiel, bevor Kieran Czech in der 83. Minute den Ausgleich besorgte. Frankfurt bleibt mit diesem Remis erster Verfolger von Schulzendorf, während Fürstenwalde durch die Punkteteilung auf Rang sechs steht – aber weiter mitten im Kampf um die Spitzenplätze bleibt. ---

Ein Funken Hoffnung für Eisenhüttenstadt: Dynamo gewinnt mit 2:1 gegen Grün-Weiß Großbeeren und feiert den ersten Dreier der Saison. Kevin Frischen brachte die Gäste zwar in der 33. Minute in Führung, doch Nico Urbansky stellte in der 44. Minute den Ausgleich her. Ryszard Kupper drehte die Partie in der 49. Minute endgültig zugunsten der Hausherren. Nach 14 Spielen ohne Sieg ist dieser Erfolg ein emotionaler Befreiungsschlag – und ein Rückschlag für Großbeeren, das sich eigentlich im sicheren Mittelfeld festsetzen wollte.