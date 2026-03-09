Schulzendorf marschiert weiter – Frankfurt hält den Anschluss Landesklasse Ost: Souveräne Spitzenreiter und dramatische Kellerduelle prägen das Geschehen am 17. Spieltag. von LS · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

In der Landesklasse Ost spitzt sich die Lage nach dem 17. Spieltag dramatisch zu. Während die SG Schulzendorf an der Spitze einsame Kreise zieht und den Vorsprung zementiert, kämpfen die Vereine im Tabellenkeller vor leeren oder spärlich gefüllten Rängen um ihre nackte Existenz in der Liga. Es war ein Samstag voller emotionaler Achterbahnfahrten, bei dem sich Triumph und tiefe Enttäuschung auf den Brandenburger Sportplätzen abwechselten.

Den Auftakt in diesen Spieltag erlebten lediglich 50 Zuschauer, die jedoch Zeuge eines hart umkämpften Sieges der Schöneicher Reserve wurden. Nicolas Barth eröffnete den Torreigen mit dem Treffer zum 1:0, ehe Arne Busch für die abstiegsbedrohten Gäste den Ausgleich zum 1:1 markierte. Daraufhin war es schließlich Max Otto Hanke, der den erlösenden 2:1-Siegtreffer für die Gastgeber erzielte. Während Schöneiche II damit wichtige Punkte im Tabellenmittelfeld sammelt, verharrt Königs Wusterhausen mit weiterhin nur 7 Zählern auf dem vorletzten Rang.

Vor der Kulisse von 120 Zuschauern unterstrich der Tabellenführer aus Schulzendorf eindrucksvoll seine Vormachtstellung. In einer einseitigen Partie ließ der Spitzenreiter den Gastgebern aus Guben keine Chance. Levin Ganzer stellte die Weichen früh auf Sieg und erzielte das 0:1, gefolgt von Bennet Wengler, der die Führung auf 0:2 ausbaute. Jeremy Wolf setzte mit dem 0:3 den Schlusspunkt unter eine souveräne Vorstellung. Mit nun 48 Punkten thront Schulzendorf weiterhin mit sechs Zählern Vorsprung an der Tabellenspitze, während Guben Nord auf dem vierten Platz stagniert.

In Wünsdorf sahen 125 Zuschauer ein echtes Verfolgerduell, das jedoch ohne Sieger blieb. Maximilian Hofmann brachte die Hausherren zunächst mit 1:0 in Front und weckte Hoffnungen auf einen Heimsieg gegen den Tabellendritten. Doch der Teltower FV bewies Moral: Tim Friedrich erzielte den Ausgleich zum 1:1-Endstand. Teltow verteidigt damit mühsam seinen dritten Tabellenplatz mit nun 34 Punkten, während Wünsdorf mit 28 Zählern den Anschluss an die Spitzengruppe zu verlieren droht.

Tragische Szenen spielten sich in Eisenhüttenstadt vor 53 Zuschauern ab. Das abgeschlagene Schlusslicht Dynamo ging durch Yahya Ben Nasseur mit 1:0 in Führung und schnupperte kurzzeitig am zweiten Saisonsieg. Doch die Freude währte nicht lange: Christian Boock glich zum 1:1 aus, bevor Kay Lukas Krüger das Spiel komplett drehte und zum 1:2-Endstand für den FSV Admira traf. Während Admira sich mit 12 Punkten etwas Luft verschafft, bleibt Dynamo Eisenhüttenstadt mit lediglich 4 Punkten tief am Boden der Tabelle verankert. Sa., 07.03.2026, 15:00 Uhr SV Blau-Weiss Markendorf Markendorf FSV Union Fürstenwalde FSV Union II 5 1 Abpfiff Die torreichste Kulisse des Nachmittags sahen 127 Zuschauer in Markendorf, wo die Gastgeber die Reserve aus Fürstenwalde regelrecht demontierten. Noah-Elias Radtke leitete den Kantersieg mit dem 1:0 ein. Danach zeigte sich Bartosz Donigiewicz in Torlaune und erhöhte auf 2:0, gefolgt von Sascha Wolf zum 3:0 und Dominic Menzel zum 4:0. Erneut war es Bartosz Donigiewicz, der den Vorsprung auf 5:0 schraubte, ehe Manuel Radke mit dem 5:1 zumindest noch der Ehrentreffer für die Unioner gelang. Markendorf klettert durch diesen Erfolg auf 24 Punkte.

Ein wahres Spektakel bot sich den 54 Zuschauern in Bestensee. Die Gastgeber schienen nach Toren von Gordon Schust zum 1:0, Gustav Lemke zum 2:0, Paul Niesler zum 3:0 und Felix Heinecke zum 4:0 bereits wie der sichere Sieger festzustehen. Doch Briesen bäumte sich heroisch auf: Zweimal Jonas Noske (4:1 und 4:2) sowie Justin Winkel zum 4:3 brachten die Gäste plötzlich wieder in Schlagdistanz. Erst Paul Niesler beendete mit seinem zweiten Treffer zum 5:3 das Zittern der Unioner. Bestensee springt damit auf den sechsten Tabellenplatz.