Schulzendorf krönt eine fast makellose Saison zum Titel

Sa., 13.06.2026, 12:30 Uhr SV Germania 90 Schöneiche SV Schöne. II MTV Wünsdorf 1910 Wünsdorf 4 0 Abpfiff Die Reserve aus Schöneiche feierte einen klaren und ungefährdeten Heimsieg. Antonio Schulze eröffnete den Torreigen in der 28. Minute, Hannes Rehbein erhöhte noch vor der Pause in der 44. Minute auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel sorgte erneut Antonio Schulze in der 50. Minute für die Vorentscheidung, ehe Hannes Rehbein in der 77. Minute mit seinem zweiten Treffer den 4:0-Endstand herstellte. Beide Doppeltorschützen prägten die Partie maßgeblich. Mit 52 Punkten schließt die zweite Mannschaft von Germania Schöneiche die Saison auf Rang fünf ab.

Sa., 13.06.2026, 15:00 Uhr SV Grün-Weiß Großbeeren Großbeeren FSV Eintracht 1910 Königs Wusterhausen FSV 1910 KW 4 0 Abpfiff Großbeeren ließ dem Gast aus Königs Wusterhausen keine Chance und feierte einen souveränen Heimerfolg. Lucas Peyler traf bereits früh in der 4. Minute zur Führung, Linus Belitz legte in der 34. Minute nach. Jerome Sill stellte in der 50. Minute auf 3:0, bevor Linus Belitz mit seinem zweiten Treffer in der 56. Minute den 4:0-Endstand besorgte. Für den FSV Eintracht 1910 Königs Wusterhausen, der die Saison mit 25 Punkten auf Rang 13 beendet, war es eine deutliche Niederlage zum Abschluss.

Sa., 13.06.2026, 15:00 Uhr FSV Dynamo Eisenhüttenstadt FSV Dynamo Teltower FV 1913 Teltower FV 3 1 Abpfiff Der bereits feststehende Absteiger Dynamo verabschiedete sich vor heimischem Publikum mit einem versöhnlichen Heimsieg aus der Landesklasse. Nico Urbansky traf in der 27. Minute zur Führung, Konstantin Klippenstein erhöhte nur drei Minuten später in der 30. Minute. Fin Leon Lins stellte in der 50. Minute auf 3:0. Tim Friedrich gelang in der 60. Minute lediglich der Anschlusstreffer für den Teltower FV, der die Saison mit 53 Punkten auf einem starken vierten Rang abschließt.

Sa., 13.06.2026, 15:00 Uhr SV Blau-Weiss Markendorf Markendorf SV Blau-Weiß Dahlewitz Dahlewitz 7 2 Abpfiff Im torreichsten Spiel des gesamten Spieltags dominierte Markendorf nach Belieben. Dominic Menzel eröffnete den Reigen in der 11. Minute, Sascha Witt erhöhte in der 15. Minute, und Christopher Winter traf in der 31. Minute zum 3:0. Dominic Menzel mit seinem zweiten Treffer in der 36. Minute stellte noch vor der Pause auf 4:0. Marcel Blume verkürzte in der 55. Minute für Dahlewitz, doch der Gastgeber antwortete eindrucksvoll: Derenik Mayilyan (68. Minute), Sascha Witt mit seinem zweiten Tor (73. Minute) und Christopher Winter, der ebenfalls einen Doppelpack schnürte (78. Minute), bauten die Führung weiter aus. Mauricius Mang erzielte in der 82. Minute den zweiten Gästetreffer zum 7:2-Endstand. Markendorf beendet die Saison mit 47 Punkten auf Rang sechs.

Sa., 13.06.2026, 15:00 Uhr FV Blau-Weiß 90 Briesen FV Blau-Weiß FSV Admira 2016 FSV Admira 5 2 Abpfiff Briesen setzte sich gegen den Tabellenvorletzten deutlich durch. Thomas Zupp traf in der 37. Minute zur Führung, Justin Winkel erhöhte kurz nach der Pause in der 47. Minute. Kevin Schübler stellte in der 69. Minute auf 3:0. Andre Hönow verkürzte in der 75. Minute für Admira, doch Frank Christoph (79. Minute) und Toni Moritz (84. Minute) sorgten umgehend wieder für klare Verhältnisse. Benjamin Neuber traf in der 90. Minute zum 5:2-Endstand. Für den FSV Admira 2016, der mit nur 18 Punkten und einer Bilanz von lediglich sechs Siegen die Saison auf Rang 14 abschließt, blieb es bei einem Achtungserfolg im Ergebnis.

Sa., 13.06.2026, 15:00 Uhr MSV Zossen 07 MSV Zossen FSV Union Fürstenwalde FSV Union II 1 1 Abpfiff Der Absteiger Zossen holte zum Saisonabschluss vor eigenem Publikum noch einen Punkt. Leon Janitschke brachte die Gastgeber in der 58. Minute in Führung. Doch Fürstenwalde gab sich nicht geschlagen: In der ersten Minute der Nachspielzeit, in der 90.+1, glich Manuel Radke noch zum 1:1 aus. Für den MSV Zossen 07, der die Saison mit nur 10 Punkten als Tabellenletzter beendet, war es ein bitterer, aber sinnbildlicher Abschluss einer schwierigen Spielzeit mit lediglich drei Siegen und einem Torverhältnis von 32:120.

Sa., 13.06.2026, 15:00 Uhr Breesener SV Guben Nord Guben Nord SV Grün-Weiß Union Bestensee SV Bestensee 5 2 Abpfiff + Video Guben Nord behauptete mit einem Heimsieg den dritten Tabellenrang. Felix Heinecke brachte zunächst die Gäste aus Bestensee in der 15. Minute in Führung, doch Luca Bäcker glich in der 33. Minute aus und Jannis Volger drehte die Partie in der 37. Minute zum 2:1. Luca Bäcker erhöhte in der 49. Minute, ehe Jannis Volger mit seinem zweiten Tor in der 55. Minute auf 4:1 stellte. Paul Niesler verkürzte in der 65. Minute, doch Luca Bäcker machte mit seinem dritten Treffer in der 86. Minute den 5:2-Endstand und zugleich seinen Hattrick perfekt. Guben Nord schließt die Saison mit 58 Punkten auf Rang drei ab.