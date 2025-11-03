Schulzendorf bleibt das Maß der Dinge – Frankfurt verliert deutlich

– Foto: Blau-Weiss Markendorf

In der Landesklasse Ost zieht Tabellenführer SG Schulzendorf weiter einsam seine Kreise. Während die Konkurrenz um Punkte kämpft, muss sich der 1. FC Frankfurt II erstmals deutlich geschlagen geben. Dahlewitz verliert spät, Guben Nord siegt in einem wilden Torfestival, und Eisenhüttenstadt jubelt über den ersten Punkt.

Der SV Germania 90 Schöneiche II unterlag dem SV Blau-Weiss Markendorf mit 0:3. Matchwinner war Sascha Witt, der alle drei Treffer erzielte. In der 23. Minute brachte er die Gäste in Führung, er erhöhte in der 65. Minute auf 2:0, bevor der Markendorfer in der 77. Minute den Hattrick perfekt machte. Markendorf zeigte nach dem Debakel der Vorwoche eine konzentrierte Leistung und verschafft sich etwas Luft im Tabellenkeller. ---

Der SV Grün-Weiß Großbeeren feierte beim 2:1 gegen den MSV Zossen 07 den dritten Saisonsieg. Mick Hornat traf früh in der 18. Minute, Fabian Goldhahn legte in der 32. Minute nach. Der MSV, der nach langer Durststrecke kämpferisch überzeugte, kam durch Raven Damien Weißberg in der 82. Minute noch zum Anschluss, doch für mehr reichte es nicht. Großbeeren steht auf Rang elf, Zossen bleibt Vorletzter. ---

In einem umkämpften Duell musste sich Blau-Weiß Dahlewitz dem SV Grün-Weiß Union Bestensee mit 1:2 geschlagen geben. Benjamin Lehmann erzielte in der 17. Minute die frühe Führung für Dahlewitz. Nach dem Seitenwechsel drehte Bestensee die Partie: Gordon Schust glich in der 57. Minute aus und traf in der 89. Minute erneut – diesmal zum späten Sieg. Dahlewitz verpasst damit den Sprung auf Platz drei, Bestensee feiert einen wichtigen Auswärtserfolg und steht nun punktgleich mit Fürstenwalde. ---

Im Spitzenspiel des Spieltags setzte der Teltower FV ein Ausrufezeichen und besiegte den bis dahin fast makellosen 1. FC Frankfurt II deutlich mit 4:1. Rick Drews brachte Frankfurt in der 19. Minute in Führung, doch Benjamin Milles glich per Foulelfmeter in der 38. Minute aus. Kurz darauf traf Florian Adam in der 42. Minute zur Führung. Nach dem Seitenwechsel machte Joel Bahner mit zwei Treffern in der 63. und 74. Minute (per Foulelfmeter) alles klar. Teltow bleibt damit Frankfurt dicht auf den Fersen und verkürzt den Rückstand auf drei Punkte. ---

Die SG Schulzendorf marschiert weiter: Beim 3:0 in Königs Wusterhausen fuhr der Spitzenreiter den zehnten Sieg im elften Spiel ein. Mick-Oliver Thiel brachte Schulzendorf in der 18. Minute in Führung. Nach der Pause sorgte Steven Ewaldt mit dem 2:0 in der 74. Minute für die Vorentscheidung. Leon Petrofsky setzte in der 86. Minute den Schlusspunkt. Königs Wusterhausen blieb über weite Strecken chancenlos, Schulzendorf dagegen beeindruckte erneut. ---

Ein Torfestival erlebten die Zuschauer in Wünsdorf – mit dem besseren Ende für die Gäste. Der Breesener SV Guben Nord siegte in einem denkwürdigen 5:4. Luca Bäcker traf in der 8. Minute zur Führung, ehe Maximilian Hofmann mit einem Doppelschlag (21. und 28. Minute, letzterer per Foulelfmeter) das Spiel drehte. Doch erneut war es Bäcker, der in der 37., 59. und 72. Minute (per Foulelfmeter) gleich vier Tore erzielte. Jannis Volger erhöhte in der 78. Minute auf 5:2, bevor Hofmann (81.) und Florian Miegel (89.) die Partie noch einmal spannend machten. Guben Nord steht mit diesem Sieg auf Platz sechs, Wünsdorf bleibt trotz guter Offensive bei 20 Punkten. ---