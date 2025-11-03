Schulze-Team verliert nach starkem Beginn deutlich mit 0:4

Trotz einer engagierten Anfangsphase hat USI Lupo Martini Wolfsburg im Heimspiel gegen VfV Borussia 06 Hildesheim eine deutliche 0:4-Niederlage hinnehmen müssen. Die Mannschaft von Trainer Kevin Schulze spielte zunächst mutig, kam zu guten Chancen – doch am Ende machte der Tabellenzweite den Unterschied in der Effizienz deutlich.
Bereits nach 17 Minuten geriet Lupo durch Mick Gudra in Rückstand, nachdem zuvor Romeo Kumor auf der Gegenseite an Hildesheims Torwart gescheitert war. „Wir hatten mehr Spielanteile, aber Hildesheim blieb vor allem bei Standards gefährlich“, sagte Team-Manager Tahar Gritli. Kurz vor der Pause traf Gudra per Freistoß noch das Lattenkreuz – Glück für Wolfsburg.
Nach Wiederanpfiff hatte Aziz Kiy die große Möglichkeit zum Ausgleich, doch sein Schuss aus 14 Metern landete direkt in den Armen des Keepers. Kurz darauf vergab Ian Schlangen freistehend aus elf Metern. In dieser Phase war Lupo dem 1:1 näher als der Gegner dem zweiten Treffer – bis Tim Friedrich (58.) eiskalt zuschlug. Mit dem 0:2 war die Partie entschieden, Gudra (76.) und Mahdi Kahled Biso (81.) sorgten für den Endstand.
„Am Ende war das 0:4 deutlich zu hoch. Gerade in der ersten Stunde waren wir voll im Spiel“, erklärte Gritli. Bitter für Lupo: Mit Romeo Kumor (Verdacht auf Nasenbeinbruch), Lukas Comito und Giosue Tortora verletzten sich gleich drei Spieler. „Ich hoffe, dass es bei den beiden anderen nicht so schlimm ist“, so Gritli weiter.
Nach der klaren Niederlage richtet sich der Blick bereits auf das nächste Spiel. „Wir müssen das aufarbeiten, aber die Leistung über weite Strecken war besser, als es das Ergebnis aussagt“, betonte Gritli. Lupo bleibt dennoch tief im Tabellenkeller – und steht im kommenden Spiel erneut unter Druck.
USI Lupo Martini Wolfsburg – VfV Borussia 06 Hildesheim 0:4
USI Lupo Martini Wolfsburg: Flynn Schönmottel, Valeri Schlothauer, Lukas Comito (63. Robin Dreesen), Athanasios Palanis, Yassin Jemai, Giosue Tortora (63. Osman Altin), Bangin Bakir, Aziz Kiy, Ian Schlangen (76. Elia Cirrone), Romeo Kumor (61. Arlind Sadiku), Julian Wöhner (46. Marlo Moretti) - Trainer: Kevin Schulze
VfV Borussia 06 Hildesheim: Lennart Schulze Kökelsum, Yannik Schulze, Tom Joshua Kinitz, Klaas Gatermann (80. Sean Redemann), Karsan Doski (57. Tim Friedrich), Jo-Willem Tewes, Mick Gudra, Cenay Üzümcü (81. Leon Arizanov), Thomas Kellogg Case (69. Maximilian Kohl), Fred Mc Mensah Quarshie (69. Louis Malina), Mahdi Kahled Biso - Trainer: Ridha Kitar
Schiedsrichter: Felix Tiemann (Lastrup ) - Zuschauer: 200
Tore: 0:1 Mick Gudra (17.), 0:2 Tim Friedrich (58.), 0:3 Mick Gudra (76.), 0:4 Mahdi Kahled Biso (81.)