Schulze-Team verliert nach starkem Beginn deutlich mit 0:4

Trotz einer engagierten Anfangsphase hat USI Lupo Martini Wolfsburg im Heimspiel gegen VfV Borussia 06 Hildesheim eine deutliche 0:4-Niederlage hinnehmen müssen. Die Mannschaft von Trainer Kevin Schulze spielte zunächst mutig, kam zu guten Chancen – doch am Ende machte der Tabellenzweite den Unterschied in der Effizienz deutlich.

Bereits nach 17 Minuten geriet Lupo durch Mick Gudra in Rückstand, nachdem zuvor Romeo Kumor auf der Gegenseite an Hildesheims Torwart gescheitert war. „Wir hatten mehr Spielanteile, aber Hildesheim blieb vor allem bei Standards gefährlich“, sagte Team-Manager Tahar Gritli. Kurz vor der Pause traf Gudra per Freistoß noch das Lattenkreuz – Glück für Wolfsburg.

Nach Wiederanpfiff hatte Aziz Kiy die große Möglichkeit zum Ausgleich, doch sein Schuss aus 14 Metern landete direkt in den Armen des Keepers. Kurz darauf vergab Ian Schlangen freistehend aus elf Metern. In dieser Phase war Lupo dem 1:1 näher als der Gegner dem zweiten Treffer – bis Tim Friedrich (58.) eiskalt zuschlug. Mit dem 0:2 war die Partie entschieden, Gudra (76.) und Mahdi Kahled Biso (81.) sorgten für den Endstand.

„Am Ende war das 0:4 deutlich zu hoch. Gerade in der ersten Stunde waren wir voll im Spiel“, erklärte Gritli. Bitter für Lupo: Mit Romeo Kumor (Verdacht auf Nasenbeinbruch), Lukas Comito und Giosue Tortora verletzten sich gleich drei Spieler. „Ich hoffe, dass es bei den beiden anderen nicht so schlimm ist“, so Gritli weiter.