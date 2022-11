Schulze lässt Ratinger Reserve spät jubeln In der 94. Minute schießt 04/19 II das 4:3-Siegtor bei der SSVg Velbert II. Es ist der dritte Saisonsieg des Fußball-Bezirksligisten.

„Unsere Weihnachtsfeier müssten wir eigentlich in Velbert feiern“, jubelte Trainer Ali Basboga nach dem Abpfiff bei der SSVg Velbert II. Denn Ratingen 04/19 II hatten die Partie beim Tabellensiebten mit 4:3 (1:0) gewonnen. Das war der dritte Saisonsieg, und alle drei Erfolge wurden gegen Velberter Vereine erzielt. Dadurch hat 04/19 II nun zehn Punkte auf dem Konto, aber noch fehlen zum ersten Nichtabstiegsplatz vier Zähler. Die Freude über diesen Erfolg war allenthalben riesig. Spieler und Zuschauer lagen sich in den Armen. Basboga sagte: „Es ist schön, so etwas nach den vielen Rückschlägen zu sehen.“

Damit schien die Messe gelesen. Doch was geschah? Innerhalb von drei Minuten schafften die Hausherren den Ausgleich zum 2:2 (71./74.). Wie so oft in der Vergangenheit befürchteten die Ratinger Fans, dass nun der übliche Einbruch folgen würde. Doch die Gäste schüttelten sich kurz und griffen weiter an. In der 88. Minute schafften sie dann das 3:2 durch Jung, der von Frederik Schulze glänzend bedient wurde.

Jetzt wurde es ein richtiges Drama. Denn die Hausherren konnten durch einen abgefälschten Weitschuss das 3:3 erzielen (90.+2). Die Gäste feuerten sich noch einmal an. Und tatsächlich gelang ihnen noch das Siegtor (90.+4). Vorausgegangen war ein Gewusel im Mittelfeld. Schulze schnappte sich den Ball, spielte seine Schnelligkeit aus und lief uneinholbar auf das Velberter Tor zu, ehe er aus elf Metern das 4:3 erzielte. Basboga war happy: „Heute waren alle Spieler gut und giftig drauf. Aber besonders hervorheben möchte ich Philipp Schulz, der 95 Prozent seiner Zweikämpfe gewonnen hat.“