Schulze? Guttau? Kloss? Das passiert bei 1860 München auf dem Transfermarkt

München – Pokalfinalisteinmalbesieger. Als Trostpflaster für Platz 11 in der 3. Liga bleibt dem TSV 1860 der Blick in die Cup-Wettbewerbe. Bielefeld unterlag im Finale des großen Pokals dem Erstligisten VfB Stuttgart (2:4), Haching im Finale des kleinen Pokals dem Regionalligisten FV Illertissen (0:1). Gegen beide Ligarivalen hatte 1860 jeweils ein Punktspiel gewonnen: 1:0 bei der Arminia in der Hinrunde, 2:1 gegen die SpVgg in der Rückrunde. Eine Portion Schadenfreude dürfte im Fall Haching dazukommen, denn die Viertelfinalpleite gegen die Vorstädter (1:3) war einer der Tiefpunkte in einer an Tiefpunkten reichen Löwen-Saison.

